Пять спектаклей столичных театров стали лауреатами премии "Гвоздь сезона"

Премия Союза театральных деятелей РФ "Гвоздь сезона" объявила лауреатов 2021 года. Ими стали пять лучших постановок, которые столичные театры создали в прошлом сезоне.

Полный локдаун, бесконечные ограничения, невозможность репетировать и зрительные залы, заполненные то на четверть, то на половину - прошедший театральный сезон 2019-2020 годов запомнится всем надолго. Но, несмотря ни на что, столичные театры продолжали работать и вопреки всему ставили новые спектакли. Пять самых ярких, по мнению строгого экспертного совета, постановок стали лауреатами театральной премии и получат "Маленький хрустальный гвоздь".

"Это премьерные спектакли "Ревизор" (Театр Олега Табакова, режиссер Сергей Газаров), "Дядя Ваня" (Театр наций, режиссер Стефан Брауншвейг), "Палачи" ("Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников), "Фаина. Эшелон" (Театр "Школа современной пьесы", режиссер Иосиф Райхельгауз), "Садко" (Государственный академический Большой театр России, режиссер-постановщик Дмитрий Черняков)", - цитирует сообщение пресс-службы Союза театральных деятелей ТАСС.

Кто же из пяти финалистов получит главный приз "Большой хрустальный гвоздь", станет известно 5 апреля на торжественной церемонии награждения победителей, которая пройдет в театральном центре "На Страстном".