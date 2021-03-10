Будут ли кураторы групп в колледжах получать доплату за классное руководство? Когда наведут порядок с учебниками для среднего профобразования? Можно ли получить полноценную профессию в техникуме за два года? О главных новинках в колледжах "Российской газете" рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

О доплатах кураторам групп

- Задачи по воспитанию, по руководству группой, отчасти схожие с теми, что ложатся на плечи классных руководителей в школах, сегодня решают более 100 тысяч работников колледжей. Конечно, это должно поощряться.

О поступлении в колледжи

- В 2020 году в колледжи поступили около 1,2 миллиона первокурсников. Исходя из той динамики, которая есть, думаю, что в 2021 году набор "подрастет" еще на 50 тысяч. Примерно 60 процентов выпускников школ выбирают именно среднее профобразование. Растет число взрослых людей, которые поступают в колледжи на "короткие" программы и "добирают" себе новые компетенции.

Программы обучения "синхронизируют" с потребностями экономики

- Составили пилотный перечень перспективных приоритетных профессий и специальностей в сфере малого и среднего предпринимательства. Туда вошли оператор станков для обработки металлов, мастер по ремонту автомобилей, повар и другие.

Какие специальности исчезнут?

- Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше. Но ни один навык и ни одна компетенция не будут потеряны. Многие программы будут объединены или трансформированы. Другие - переведем на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы, которые также можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора по выбору колледжа или студента. Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Мы оставим один документ для целой группы профессий. Например, "Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея.

Сроки обучения сократят?

- Зачем учить специалиста 4 года, если за счет более интенсивных и качественных программ его можно выпустить на рынок труда раньше? Жизнь ускоряется, и мы действительно планируем сокращение сроков обучения по отдельным программам. Не радикально, нет. Где-то на два года, где-то на год, а где-то всего на несколько месяцев. Это сокращение должно лишь увеличить интенсивность практического обучения.

При колледжах появятся малые предприятия, где студенты смогут зарабатывать

- Малые инновационные предприятия на базе колледжей, безусловно, нужны. Я верю, что они приживутся и будут эффективны. Причем не для того, чтобы малый бизнес пришел и за минимум денег использовал инфраструктуру образовательной организации. А для того, чтобы студент получил свой первый опыт взаимодействия с рынком, который порой достаточно хищно ведет себя по отношению к молодым специалистам. Чтобы студент получил производственную практику и у него сформировалась определенная финансовая грамотность.

Как изменятся экзамены и дипломы

- В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Планируем, что такой практический экзамен станет обязательным для всех учреждений СПО. Выпускники, которые сдали экзамен, получают цифровой Паспорт компетенций. Это документ, подтверждающий уровень мастерства. Сейчас ведем работу по закреплению правового статуса цифрового Паспорта компетенций как дополнительного документа к диплому СПО.