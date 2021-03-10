Переименовав Boss Level в "День курка", прокат впервые попал в десятку: это действительно хрестоматийный фабульный ход из комедии "День сурка", но помноженный на сознание компьютерного геймера.

Это боевик от Джо Карнахана - мастера азартнейших "экшн", где льются литры крови и десятки бедовых жизней летят в топку утех. Он берет в этом жанре все новые уровни, находя еще не обкатанные им приемы и триггеры для фантазий. Здесь очень пригодился опыт видеоигр: потеряв жизнь, ты начинаешь всё сызнова и раз за разом проходишь все те же ловушки и препоны, обучаясь на собственном опыте, - этот опыт дает мощный толчок творческому воображению.

Каждое утро экс-вояка Рой Палвер просыпается в одной и той же постели с одной и той же любовницей и с чьим-то ножом, примерившимся к его горлу. Привычным движением отражает атаку, уклоняется от пулемета, которым целится в него вертолет за окном, совершает прыжок с шестого этажа в кузов проезжающего грузовика с песком, крадет попавшийся под руку кабриолет и в нем влетает в автобус, полный остолбеневших пассажиров. Феерия смертельных атак, погонь, пальбы из бластеров и сражений на мечах будет продолжаться, пока герой не погибнет ужасной смертью. И снова не проснется в той же постели с той же любовницей и тем же ножом у горла. Каждая из этих картинок будет стробоскопическими вспышками повторяться в фильме множество раз, и компьютер будет бесстрастно отсчитывать "попытки" геймера, который, как в видеоигре, попал в петлю времени - из нее и предстоит найти выход. И точно так же, как мы в геймерском раже, Рой будет учиться на своих просчетах, играть со временем, опережать непредвиденную атаку врага и даже ускорять собственную гибель, дабы безотлагательно начать все с начала.

В таком фильме позарез нужен враг человечества, главный зачинщик всех бед, грозящий концом света. Для этого введен бородатый Мел Гибсон в роли полковника Вентора, владельца секретных лабораторий Dynow Industries - там под руководством Джеммы, любимой женщины Роя, создан агрегат, внешне смахивающий на увеличенный в сто раз кухонный комбайн Bosch и уже потому устрашающий планету. Гибсону будет принадлежать самый метражный монолог фильма, но в целом играть ему нечего - как, впрочем, и любому актеру в компьютерном квесте. Как в квесте, в этом фильме все только обозначено, но без глубин, обоснований и ответов на вопросы "почему?". Зачем Вентору конец света, зачем умная Джемма в это ввязалась, за что мстят Рою головорезы - это все не важно. Нам нужно любоваться "крадущейся тигрицей" Мишель Йео, все так же победно орудующей балетным мечом, и комическим колыханием необъятных телес телохранителей Вендера. Фильм весь построен на комическом натурализме, доставляющем зрителям много восхитительных мгновений типа пригвождения к полу фаланги пальцев и беспрерывного отсечения голов.

Есть там и "скипетр Орсиса", который многие принимают за скипетр Осириса и принимаются искать в фильме тайные связи с греческой мифологией. Но нет, это всего только скипетр Орсиса - безделушка-ключик от ларца из World of Warcraft, еще один намек на связь фильма с ролевыми играми нулевых годов.

То есть построена игровая модель мира, где можно жить среди кровищи, но в безопасности и ни разу не соскучившись. Но картина так и утонула бы в море подобных кинематографических имитаций гейма, если бы Карнахан не понимал, что делает фильм - фильмом. Поэтому все прослоено юмористическими приколами - кино смотришь как шутку дьявола на досуге. Поэтому в роли Джеммы - неотразимая Наоми Уоттс, Мел Гибсон возвышает второпланового Вентора до степени Мирового Зла, а в роли Роя впечатляет актер-атлет Фрэнк Грилло, который на 56-м году жизни демонстрирует фантастическую форму, мощной харизмой легко затыкая за пояс остальных суперзвезд гуртом. Он сам по себе - главный аттракцион, и его достаточно, чтобы смотреть картину. Причем именно он умудряется в игровую фигурку, пребывающую в непрерывном драйве, внедрить некоторые человеческие черты и эмоции. Режиссер, он же соавтор сценария, на это рассчитывает, вводя в фильм ненужную для игры фигурку девятилетнего сынишки Джо и давая Рою по-человечески трудное задание сообщить мальчугану о гибели его матери. Для утепления взглядов эта роль поручена Рио - реальному сыну Фрэнка Грилло. И - все получилось: в квест внедрена необходимая доза здоровой сентиментальности, зрителю есть что полюбить и за что волноваться.

Человечество все чаще начинает путать виртуальный мир с реальным, а это чревато проблемами

Прихотливая и во многом умозрительная конструкция фильма прозорливо снабжена шикарно написанной музыкой эмоционального канадца Клинтона Шотера: она делает монотонно повторяющиеся эпизоды подобием полнозвучной симфонической фуги. Финал картины вообще необычен: герой уходит вглубь циклопического кухонного комбайна, сверкающего ножами в надежде уничтожить мир, и что теперь будет с Роем, остается неизвестным. На интригующем затемнении будет долго звучать финальная кода - не то реквием, не то предвестие новых витков азартной игры. А зачем Рой туда полез и какой от этого будет толк планете - совершенно не важно. Важно, что мы под музыку размышляем о вполне человеческих категориях любви, тепла и расставания.