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10.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Почему курс евро скоро может упасть

Текст: Роман Маркелов

Максим Петроневич, старший экономист банка "Открытие", специально для "Российской газеты":

- Последние две недели были удачными для рубля: российская валюта укрепилась к евро с 91 до 88 рублей. Укрепление могло быть и сильнее, но против него играет риск введения новых ограничений со стороны США, способных затронуть рынок ОФЗ.

Основная причина такой динамики европейской валюты заключается в ее ослаблении против доллара США - с 1,225 за евро до 1,19 за евро. При этом в ближайшее время ослабление скорее всего продолжится. Еврозона явно уступает США по темпам роста экономики и срокам восстановления вследствие снижения заболеваемости и активной вакцинации населения (28 доз/100 человек против 9 доз/100 человек в Еврозоне). Это позволит США значительно раньше снять ограничения, препятствующие экономическому восстановлению.

На стороне доллара в 2021 году также будут оставаться значительно более масштабная фискальная поддержка экономики США, которая должна позволить ей вернуться к докризисной траектории роста уже к концу 2021 года, полностью нивелировав потери, вызванные пандемией. Укреплению доллара будет способствовать также и постепенное уменьшение эффекта мер ФРС США по насыщению мировых финансовых рынков долларовой ликвидностью. В прошлом году они внесли вклад в значительное ослабление доллара.

Фото: massimovernicesole / iStock
Чем новое решение ОПЕК+ выгодно для бюджета России и курса рубля

Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим продолжение ослабления единой европейской валюты и укрепление рубля. Если новые санкции сохранят персонифицированный характер и внешнеполитическая повестка улучшится, в течение марта курс рубля может пробить психологическую отметку 73 рубля по отношению к доллару и 86 рублей - по отношению к евро. При удачном стечении обстоятельств в ближайшие несколько месяцев нельзя исключать и более интенсивного укрепления - до 72 рублей к доллару и 84 рублей к евро.

Одним из ключевых драйверов укрепления рубля может стать приток на рынок ОФЗ средств нерезидентов. Их привлекут ожидания высокого дохода по купону и перспективы хорошей прибыли на фоне ожидаемого замедления годовой инфляции. В этом контексте введение санкций на российский госдолг может негативно сказаться на притоке капитала и ограничить потенциал укрепления рубля. При этом влияние на баланс самого рынка ОФЗ может быть не столь выраженным, поскольку в последнее время нерезиденты предъявляли слабый спрос на облигации. Краткосрочные риски для российского бюджета также ограничены. Рекордные уровни цен на нефть в рублевом выражении - с начала года выше 4000 рублей за баррель, в моменте выше 5000 рублей за баррель - позволят в крайнем случае профинансировать все запланированные расходы за счет перенастройки параметров бюджетного правила.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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