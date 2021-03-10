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Рубрика: Происшествия

Гореть тебе в саду

Почему в Москве воспитатели и нянечки нападают на детей
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 50(8401)
Сотрудники двух частных детсадов уличены в избиении собственных воспитанников. Как следует из материалов Генпрокуратуры и столичного ГСУ СК столицы, на насилие со стороны персонала пожаловались родители семерых детей.
Даже если вы платите большие деньги за образование ребенка - это не гарантия его безопасности. Фото: GettyImages Даже если вы платите большие деньги за образование ребенка - это не гарантия его безопасности. Фото: GettyImages
Даже если вы платите большие деньги за образование ребенка - это не гарантия его безопасности. Фото: GettyImages

Во всех случаях формальным поводом поднять руку стало непослушание ребятни. Сейчас благодаря популярной психологии даже не сведущие в педагогике родители знают, как поступать в подобных ситуациях. А воспитатели, получается, забыли?

Кто стал самым лучшим воспитателем года

В январе в поле зрения ГСУ СК по Москве попал частный детсад в Кунцеве, сообщили в пресс-службе ведомства. Один из воспитанников был "не своей тарелке", и на это обратили внимание родители. Раздев ребенка, мама и папа сразу же увидели следы побоев. Мальчик признался: плохо себя вел - побила воспитательница. Родители этого так не оставили и отправились в СК. Сотрудница детсада уже побывала на допросе у следователя. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям УК РФ - 117-я "Истязание", 156-я "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", 238-я "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

И почти тут же - новое ЧП, и снова в частном саду. В "Гудвине" на Нагатинской улице на избиения детей пожаловались родители сразу шестерых воспитанников, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры. А первой на эту ситуацию обратила внимание москвичка Людмила Ростовцева. Это ей одна из сотрудниц по секрету от руководства передала видеоролик с агрессивной нянечкой. Женщина, судя по этим кадрам, довольно сильно ударила одного из детей. "Мозги мне выносите!" - говорила при этом рассерженная женщина. По предварительным данным, причиной гнева нянечки стало то, что один мальчик положил оставшуюся с обеда вафлю под стул.

Способны ли такие мелочи "взорвать" человека, призвание которого - работа с детьми? При определенных условиях - вполне, рассказывает "РГ" бывшая владелица частного детсада на юго-востоке Москвы Елизавета К. "Чтобы воспитатели и нянечки не "выгорали", необходимо постоянно давать им отдохнуть, вводить сменный график работы, - объясняет Елизавета. - Но зачастую сделать это невозможно. Многие несетевые частные детсады, как и мой бывший, с трудом сводили баланс. Зарплатный фонд ограничен. Сотрудники не хотели терять доходы, что было бы неизбежно при сменном графике". При такой ситуации эмоциональное выгорание становится делом времени.

Усталость и отстраненность могут стать первыми признаками эмоционального выгорания у людей "помогающих" профессий

Порой такое эмоциональное выгорание встречается даже у родителей, отмечает психолог Ксения Горуля. "В последнее время у нас культивируется мода на трудности, - говорит специалист. - Такая модель: если не трудно - значит, не стараешься. В итоге усталость от труда наступает еще быстрее, чем могла бы". А если такое происходит с родителями, то уж тем более может произойти с людьми, которые работают с 6-10 детьми в частных садах.

Эксперты отмечают, что само по себе выгорание не происходит сиюминутно. Есть целый комплекс тревожных признаков. "Важно отслеживать признаки выгорания, депрессии, стресса у себя и коллег, а также чувства, провоцирующие эти состояния: страх, вина, стыд, ощущение провала и потери контроля", - отмечает сотрудник Московской службы психологической помощи Ольга Плющева. Столичный департамент труда и соцзащиты на основе рекомендаций Ольги Плющевой подготовил памятку, выделив главные признаки выгорания. Это прежде всего усталость и отстраненность, а также цинизм и обезличенность в общении. Тот самый "вынос мозга", о котором говорилось на скандальном видео.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Впрочем, с точки зрения закона нападения воспитателей и нянечек на детей - это уголовное преступление. Например, за истязание УК предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет. От этого не легче ни самим "выгоревшим", ни родителям. Поэтому лучше всего заранее сориентироваться при выборе даже частного детсада. Отмести все риски не получится, однако на кое-какие моменты все же стоит обратить внимание. "Лучше всего выбрать садик, у которого помещение находится в собственности, а не в аренде, - продолжает экс-владелица детсада Елизавета. - В таком случае у администрации больше свободных денег, и воспитателям достойно платят даже при сменном графике". Если сад занимается только присмотром за детьми, то у него должны быть заключения Роспотребнадзора и документы о соблюдении противопожарных норм. Если сад оказывает и образовательные услуги, то на них должна быть соответствующая лицензия. "Вас должно насторожить, если в договоре детсад отказывается от обеспечения сохранности имущества ребенка, - говорит юрист ГК "ЛИГАЛ" Кирилл Гавриличев. - Также подозрительно, если в договоре с детсадом и в лицензии на обучение указаны разные лица". Обязательно задайте вопрос о медобслуживании. Отвечают уклончиво? Вероятнее всего, в штате нет даже медсестры.

В хорошем детсаду обязательно будет видеонаблюдение. "Детский сад не обязан предоставлять записи, так как видеозапись может содержать персональные данные другого ребенка или нескольких детей, - комментирует Кирилл Гавриличев. - Вместе с тем добросовестные детсады обычно идут навстречу родителям и дают просмотреть записи". Если же записи вам не отдают, а есть подозрения в жестоком обращении - это уже повод обратиться в правоохранительные органы. По их требованию предоставить записи детсад уже обязан.

Конкретно

Как спастись от эмоционального выгорания

- Организуйте свое место и время для работы и отдыха. Помните, что отдых и восстановление - не одно и то же. Отпуск, спорт, сон, хобби, прогулки на природе - простые, но важные ресурсы.

- Пройдите обучение методам саморегуляции с помощью дыхания, релаксации, йоги.

- Посетите тренинги коммуникативных навыков, командообразования. Пройдите курсы профессионального обучения и повышения квалификации.

- Не забывайте распределять ответственность со своими коллегами, периодически меняйте вид или форму своей деятельности.

- Помогайте себе в эмоциональном плане:

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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доверяйте своим чувствам, используйте их как помощников в принятии решений;

позволяйте себе переживать эмоции как можно полнее;

исследуйте их: возможно, за одним чувством скрывается другое - истинное;

не копите негатив, находите способ безопасного выражения чувств (выражать гнев можно не только в крике, но и говоря о нем прямо);

не используйте чувства для манипулирования другими людьми.

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