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10.03.2021 19:00
Рубрика: Экономика

В бензине обнаружена нефть

Почему выросли цены на моторное топливо
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Правительство решило скорректировать параметры демпфирующего механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива. Это позволит улучшить экономику нефтепереработки и создаст условия сдерживания роста розничных цен не выше инфляции.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Стоимость бензина на АЗС в январе-феврале повысилась почти вполовину ожидаемой годовой инфляции, которую ЦБ ожидает на уровне 3,7-4,2%. По данным Росстата, бензин в рознице подорожал с декабря к началу марта на 1,9%. Цены на бирже выросли более чем на 20%, а разница в стоимости тонны бензина АИ-92 в России и ее экспортной ценой (экспортная альтернатива) с декабря увеличилась в 6 раз, с 1,5 тысячи рублей до 9 тысяч рублей. Сейчас в России тонна марки АИ-92 стоит чуть меньше 55 тысяч рублей, а ее экспортная цена находится в районе 63,5 тысячи рублей. Главная причина - рост цен на нефть. Естественно, при такой разнице отправка топлива за границу - более выгодное решение, чем продажа его на внутреннем рынке.

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В феврале минэнерго и ФАС увеличили обязательные для нефтяных компаний объемы продаж бензина на бирже с 10 до 11% от уровня его производства, но эта мера особенно не повлияла на динамику розничных цен, в первую неделю марта они продолжили рост.

"В сравнении со средними значениями декабря прошлого года европейские котировки на автобензин подросли почти на 40%, - говорит старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Он пояснил, что в России из-за параметров налогового маневра с начала года снизилась пошлина на нефть и нефтепродукты. Помимо этого были проиндексированы акцизы на 4%, что также сказалось на росте цен на оптовом рынке. Выросла экспортная альтернатива, а вслед за ней увеличились и оптовые котировки на внутреннем рынке. При этом цены в рознице сдерживались в основном за счет нефтяников. Эти убытки компенсировал демпфер, но лишь частично, уточнил эксперт.

Демпфирующий механизм работает в обе стороны. На доплату нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на нефтепродукты, компенсируя их потери в результате отказа от экспорта. И наоборот, на изъятие части доходов компаний, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгодней экспорта топлива.

С начала 2021 года компенсации по демпферу уменьшились, поэтому возник риск снижения стабильности цен на внутреннем рынке, считает Тыртов. Он уточнил, что такая ситуация сложилась, потому что параметры механизма корректировались еще в середине 2019 года при совсем других условиях и не отвечают текущей рыночной ситуации. Так, условные цены внутреннего рынка в формуле демпфера ежегодно индексировались на 5%, в то время как фактический рост цен в рознице оказывался уже второй год подряд ниже темпов инфляции. В результате демпфер "отставал" от реальных цен на рынке.

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