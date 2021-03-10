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10.03.2021 12:00
Рубрика: Экономика

Почти 130 тысяч сделок с древесиной отмечены в электронной системе

Текст: Алексей Дуэль
Объем электронного рынка торговли древесиной в рамках эксперимента по внедрению системы ЛесЕГАИС за первые два месяца составил 67 млрд рублей, сообщает Рослесинфорг. В тестировании новой информационной среды принимают участие Segezha Group, "Илим", ДОЦ, УЛК, "Титан" и Вышневолоцкий леспромхоз, на их долю приходится 12,5% выручки всего рынка древесины в России и 45% национального производства бумаги и целлюлозы, уточнили в организации. Всего в системе ЛесЕГАИС за январь и февраль было зарегистрировано чуть меньше 129 тысяч сделок с древесиной.

Основной задачей экспериментального периода, который стартовал в январе и продлится до июля, было выявить недостатки информационной системы и исправить их до начала массового обязательного использования всеми игроками рынка древесины.

Рослесхоз рассказал, где в России появились новые леса

"Основные недостатки на данный момент - отсутствие четкого регламента формирования электронного сопроводительного документа и работы с местами складирования, а именно - как учитывать объем древесины на лесосеке, - признались в Рослесинфорге. - Для устранения этого недостатка участники эксперимента воссоздали пошаговый алгоритм поступления хлыстов и сортиментов с лесосеки на "верхний" склад - место, где сортируют и распределяют спиленный лес по породам дерева и размерам, затем отправляют дальше. Модель этого бизнес-процесса нужна для составления единого технического регламента".

Директор Рослесинфорга Павел Чащин заверил, что варианты оптимизации работы ЛесЕГАИС его организация ищет вместе с лесопользователями - участниками эксперимента, а все удачные наработки будут использованы при создании новой федеральной государственной инфосистемы лесного комплекса.

Помимо контроля рынка древесины и создания условий для удобного ведения прозрачного бизнеса, использование ЛесЕГАИС позволяет оперативно получать и разнообразные данные о состоянии рынка. Например, за два месяца использования системы цена хлыстов в Красноярском крае выросла на 45%, а в Удмуртии - на 20%.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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