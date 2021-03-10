Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя

В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, однако это не повод отменять в стране масочный режим. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Нет оснований для того, чтобы расслабляться, - отметила она. - Требования остаются, масочный режим остается, безусловно".

Глава Роспотребнадзора сказала, что сохраняются риски с возвращением российских граждан из-за рубежа после праздников, а также связанные со снятием запрета на перемещение и режима самоизоляции для людей старше 65 лет в некоторых регионах страны.

Попова добавила, что порог заболеваемости - семь человек на 100 тысяч населения в сутки. По ее словам, на сегодняшний день этот показатель меньше семи.

В целом, отметила Попова, Россия справляется с пандемией лучше, чем другие государства: все это время в стране функционировала практически вся экономика, кроме тех отраслей, где происходит непосредственный контакт с людьми, потребителями.