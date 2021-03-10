"Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

"Порту" по сумме двух матчей обыграл "Ювентус" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый матч между этими командами, прошедший в Португалии завершился победой "Порту" - 2:1. Несмотря на это фаворитом противостояния все равно оставался итальянский клуб. Им было достаточно всего лишь выиграть 1:0.

Но весь оптимизм поклонников "Ювентуса" начал исчезать после того, как "Порту" получил право на пенальти. К точке подошел полузащитник Сержиу Оливейра, который уверенно переиграл вратаря.

После этого перед туринцами стояла задача забить не менее двух мячей. После перерыва совершенно незаметный на протяжении первого тайма Федерико Кьеза восстановил равенство. А затем за две минуты получил две желтых карточки нападающий "Порту" Мехди Тареми.

Получив численное преимущество хозяева смогли забить еще раз. И снова автором гола стал Кьеза. Больше в основное время забить не удалось и игра перешла в дополнительное.

В первые 15 минут команды не сумели отличиться, а на 115-й минуте гости получили право на штрафной. Сержиу Оливейра пробил низом в дальний от вратаря угол, и мяч затрепыхался в сетке! "Ювентус" оказался на грани вылета из Лиги чемпионов. Но спустя две минуты Адриан Рабьо смог забить после углового.

"Ювентусу" был нужен еще один гол и команда ринулась вперед. Но "Порту", в составе которого блистал многоопытный защитник Пепе, выстоял и вышел в четвертьфинал. А команда Криштиану Роналду второй год подряд уступает, будучи явным фаворитом. Год назад "Ювентус" проиграл французскому "Лиону".