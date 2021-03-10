"Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Новости

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны 03:11
Роналду впервые за 16 лет не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов 03:08
Макс озвучил причину взрыва прототипа космического корабля Starship 02:45
Голикова: Прививки от коронавируса могут стать регулярными 01:59
Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 01:49
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве 01:44
Эпидемиолог: При оттепели возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 01:23
Россияне могут поучаствовать в конкурсе к 800-летию Александра Невского 01:22
В Литве пациентка умерла после прививки от COVID-19 00:49
В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих 00:40
Власти Техаса отменили ношение масок 00:31
В Подмосковье начали тестировать дорожные камеры "на ремень" 00:04
Президента Гондураса обвинили в причастности к наркотрафику в США 09.03.2021
Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов 09.03.2021
Ученые предрекли России опасное лето 09.03.2021
В Беларуси готовили теракты в отношении должностных лиц и ведомств 09.03.2021
Дипломатический квартал в Могадишо подвергся минометному обстрелу 09.03.2021
В Москве загорелся кинотеатр "Ленинград" 09.03.2021
ЦСКА всухую выиграл серию у "Спартака" в плей-офф КХЛ 09.03.2021
Лавров обсудил с египетским коллегой ситуацию в Ливии 09.03.2021
RT в Германии готовит иск против Bild из-за обвинений в шпионаже 09.03.2021
Зачинщиков драки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицировали 09.03.2021
Сборная Норвегии подала протест на дисквалификацию Клебо 09.03.2021
Путин подписал закон о штрафах за нарушение условий пользования недрами 09.03.2021
В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 09.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
10.03.2021 02:05
Рубрика: Спорт

"Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
"Порту" по сумме двух матчей обыграл "Ювентус" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Португальский полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра во время ответного матча с "Ювентусом". Фото: AFP/Marco BERTORELLO Португальский полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра во время ответного матча с "Ювентусом". Фото: AFP/Marco BERTORELLO
Португальский полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра во время ответного матча с "Ювентусом". Фото: AFP/Marco BERTORELLO

Первый матч между этими командами, прошедший в Португалии завершился победой "Порту" - 2:1. Несмотря на это фаворитом противостояния все равно оставался итальянский клуб. Им было достаточно всего лишь выиграть 1:0.

Фото: Reuters
"ПСЖ" и "Барселона" сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Но весь оптимизм поклонников "Ювентуса" начал исчезать после того, как "Порту" получил право на пенальти. К точке подошел полузащитник Сержиу Оливейра, который уверенно переиграл вратаря.

После этого перед туринцами стояла задача забить не менее двух мячей. После перерыва совершенно незаметный на протяжении первого тайма Федерико Кьеза восстановил равенство. А затем за две минуты получил две желтых карточки нападающий "Порту" Мехди Тареми.

Получив численное преимущество хозяева смогли забить еще раз. И снова автором гола стал Кьеза. Больше в основное время забить не удалось и игра перешла в дополнительное.

В первые 15 минут команды не сумели отличиться, а на 115-й минуте гости получили право на штрафной. Сержиу Оливейра пробил низом в дальний от вратаря угол, и мяч затрепыхался в сетке! "Ювентус" оказался на грани вылета из Лиги чемпионов. Но спустя две минуты Адриан Рабьо смог забить после углового.

"Ювентусу" был нужен еще один гол и команда ринулась вперед. Но "Порту", в составе которого блистал многоопытный защитник Пепе, выстоял и вышел в четвертьфинал. А команда Криштиану Роналду второй год подряд уступает, будучи явным фаворитом. Год назад "Ювентус" проиграл французскому "Лиону".

Спорт Футбол Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Путин обязал операторов отключать связь в тюрьмах по требованию ФСИН
Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
Голикова: Прививки от коронавируса могут стать регулярными
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве
Интервью с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Главное
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"