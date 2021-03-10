В среду прошло первое заседание организационного комитета предварительного голосования. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак напомнил, что ранее президент Владимир Путин во время встречи с активистами движения "Мы Вместе" поддержал идею об участии волонтеров в политике.

"Встреча серьезным образом повлияла на планирование предварительного голосования и на алгоритм нашей последующей работы", - сообщил Турчак. "Мы рука об руку боролись с пандемией, помогали медикам, пациентам, тем, кто находился на изоляции, и совершенно справедливо и честно с нашей стороны помочь самым активным и авторитетным людям пойти во власть от ведущей партии страны", - подчеркнул он.

Координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" Мария Якунчикова отметила, что волонтеры в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. "Но участие в политической жизни позволит им расширить свои возможности помощи людям", - считает она. Якунчикова добавила, что представители волонтерских объединений готовы в течение нескольких дней предложить своих кандидатов в состав федерального оргкомитета предварительного голосования "ЕР", а также в аналогичные структуры в регионах. Турчак, в свою очередь, отметил роль добровольцев непосредственно в организации процедуры - по его словам, в оргкомитетах общественников должно быть больше, чем самих единороссов.

Председателем федерального оргкомитета праймериз "Единой России" стал сенатор Александр Карелин. Праймериз "ЕР" пройдут с 24 по 30 мая по открытой модели. Это значит, что принять участие в них сможет каждый желающий, проживающий на территории избирательного участка, а не только член партии. В большинстве регионов они будут проводиться в электронном формате, но в нескольких возможно и очное голосование. Ожидается, что 31 мая будет объявлено о результатах. В "ЕР" заверили, что все, кто победит в праймериз, будут выдвинуты на выборы в Госдуму.