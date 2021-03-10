Новости

Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Ученые сообщили о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя 18:24
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России 18:22
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 18:16
"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро 18:07
Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти 18:01
Попова заявила об отсутствии необходимости массово прививать детей от COVID 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 19:43
Рубрика: Власть

Волонтеров зовут в политику

"Единая Россия" запускает праймериз к выборам в Госдуму
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
В "Единой России" к выборам в Госдуму запускают процедуру предварительного голосования. В среду было объявлено о составе оргкомитета и принято решение, что с 15 марта на официальном сайте праймериз pg.er.ru начнется регистрация кандидатов, которая продлится до 29 апреля. В партии пригласили волонтеров выдвинуть свои кандидатуры, чтобы в случае победы они могли получить возможность пойти на выборы в Госдуму от "ЕР".
"Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению праймериз, его возглавил сенатор Александр Карелин (в центре). Фото: er.ru "Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению праймериз, его возглавил сенатор Александр Карелин (в центре). Фото: er.ru
"Единая Россия" создала федеральный оргкомитет по проведению праймериз, его возглавил сенатор Александр Карелин (в центре). Фото: er.ru

В среду прошло первое заседание организационного комитета предварительного голосования. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак напомнил, что ранее президент Владимир Путин во время встречи с активистами движения "Мы Вместе" поддержал идею об участии волонтеров в политике.

"Единая Россия" выставит кандидатов в Госдуму во всех одномандатных округах

"Встреча серьезным образом повлияла на планирование предварительного голосования и на алгоритм нашей последующей работы", - сообщил Турчак. "Мы рука об руку боролись с пандемией, помогали медикам, пациентам, тем, кто находился на изоляции, и совершенно справедливо и честно с нашей стороны помочь самым активным и авторитетным людям пойти во власть от ведущей партии страны", - подчеркнул он.

Координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" Мария Якунчикова отметила, что волонтеры в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. "Но участие в политической жизни позволит им расширить свои возможности помощи людям", - считает она. Якунчикова добавила, что представители волонтерских объединений готовы в течение нескольких дней предложить своих кандидатов в состав федерального оргкомитета предварительного голосования "ЕР", а также в аналогичные структуры в регионах. Турчак, в свою очередь, отметил роль добровольцев непосредственно в организации процедуры - по его словам, в оргкомитетах общественников должно быть больше, чем самих единороссов.

Председателем федерального оргкомитета праймериз "Единой России" стал сенатор Александр Карелин. Праймериз "ЕР" пройдут с 24 по 30 мая по открытой модели. Это значит, что принять участие в них сможет каждый желающий, проживающий на территории избирательного участка, а не только член партии. В большинстве регионов они будут проводиться в электронном формате, но в нескольких возможно и очное голосование. Ожидается, что 31 мая будет объявлено о результатах. В "ЕР" заверили, что все, кто победит в праймериз, будут выдвинуты на выборы в Госдуму.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Путин и Эрдоган дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада