Он жестко высказался о тех, кто через Сеть подталкивает подростков к суициду, назвав их "ублюдками" и "букашками", которых "не жалко раздавить". В ходе разговора президент также высказал мнение, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны.
Интернет уже проник во все сферы жизни и должен подчиняться не просто юридическим правилам, но и моральным законам - иначе общество будет разрушаться изнутри, считает Путин. К сожалению, в Сети есть и детская порнография, и продвижение детской проституции, и распространение наркотиков среди несовершеннолетних, и "вытаскивание на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле", заметил он.
И это всегда использование детей для достижения своих эгоистических целей и ради получения прибыли, сказал президент. В том числе и при подталкивании к суицидам.
- Когда полиция добирается до этих уродов... это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рэмбо толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию... как только полиция зашла - в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, букашка, раздавить его не жалко, - возмутился Владимир Путин.
И еще и зарабатывает на этом, на рекламе, например. "Мы не можем позволить никому этого делать", - подчеркнул он. И понимание такой опасности для будущего страны должно быть у большинства граждан - иначе изнутри всегда будут раскачивать. Да, это проблема, если молодой человек не может определить, где истинные ценности, но это не его проблема, а взрослых и общества - "значит, где-то мы недоработали", сказал президент.
Накануне на коллегии МВД президент также обратил внимание, что дети все чаще и чаще становятся объектом "интернет-эксплуатации" для дельцов, которые зарабатывают на них политический и финансовый капитал. Это нельзя допускать, для нашей страны дети - абсолютная ценность, заявил Путин.
- Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было соусом ни пытался бы хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, - подчеркнул он.
Он поручил МВД "совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия". "То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно", - указал он.
В ходе встречи с волонтерами президент поздравил участников акции с годом совместной работы, который пришелся на сложное время. "Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, тем не менее вызовов еще у нас много, и они носят весьма опасный характер, поэтому ваша работа нужна", - сказал он. И заметил, что спад эпидемии в России стал результатом комплексных усилий: государства, медиков, волонтеров, нянечек, медсестер, бригад скорой помощи.
Еще президент пообещал обговорить с партиями идею, чтобы волонтеры принимали большее участие в политике.
Владимир Путин: Те, кто оскорбляет ветеранов, сами зубы себе переломают
Президент обратил внимание на эту реплику. "По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям-ветеранам... - сказал он. - Зубы ломать не нужно. Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. И в том числе - об наших ветеранов".
Путин объяснил, что "это люди особой закваски, особой крепости духа". Однако в силу возраста, конечно, они нуждаются в поддержке, констатировал он. И поблагодарил волонтеров за их работу в этом направлении.
Отвечая на другой вопрос, президент согласился, что для участников Великой Отечественной войны можно сделать исключение из правил присвоения имен улицам и не выдерживать установленные законом сроки. Активист ОНФ из Владикавказа рассказал об инициативе по присвоению имен героев войны более чем 150 улицам, площадям и скверам. Он также посетовал, что в законодательстве прописаны ограничения по срокам такого наименования.
"Я уверен, что эти формальные, чисто бюрократические ограничения имеют под собой какие-то основания", - указал Владимир Путин, добавив, что этот вопрос находится в компетенции региональных властей. "Но все-таки применительно к героям Великой Отечественной войны можно и нужно сделать исключение", - добавил он.
Отметим, что порядок присвоения имен улицам и площадям в разных регионах России свой. Например, согласно закону о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена российской столицы, "присвоение имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан РФ и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом Российской Федерации и (или) мэром Москвы".
Кроме того, Путин поддержал идею подсветить небо в городах-героях в День Победы. В ходе общения глава регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник рассказала об акции, которая состоялась в городе в прошлом году в день проведения Парада Победы: 24 июня за 10 минут до начала салюта небо подсветили прожекторами.
"Мы просим, чтобы эта акция - "Лучи Победы" - стала традицией и чтобы в 2021 году она состоялась в 58 городах России", - предложила Мельник. Она уточнила, что речь идет о городах-героях и городах воинской славы.
"Что касается вашей акции - давайте, конечно, посмотрим, как сделать так, чтобы она приобретала более широкий характер, чтобы люди помнили о том, чему посвящены акции подобного рода", - ответил Владимир Путин.