Интернет может разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам, заявил Владимир Путин на встрече с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе".

Он жестко высказался о тех, кто через Сеть подталкивает подростков к суициду, назвав их "ублюдками" и "букашками", которых "не жалко раздавить". В ходе разговора президент также высказал мнение, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны.

Интернет уже проник во все сферы жизни и должен подчиняться не просто юридическим правилам, но и моральным законам - иначе общество будет разрушаться изнутри, считает Путин. К сожалению, в Сети есть и детская порнография, и продвижение детской проституции, и распространение наркотиков среди несовершеннолетних, и "вытаскивание на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле", заметил он.

И это всегда использование детей для достижения своих эгоистических целей и ради получения прибыли, сказал президент. В том числе и при подталкивании к суицидам.

- Когда полиция добирается до этих уродов... это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рэмбо толкает девчонку или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию... как только полиция зашла - в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, букашка, раздавить его не жалко, - возмутился Владимир Путин.

И еще и зарабатывает на этом, на рекламе, например. "Мы не можем позволить никому этого делать", - подчеркнул он. И понимание такой опасности для будущего страны должно быть у большинства граждан - иначе изнутри всегда будут раскачивать. Да, это проблема, если молодой человек не может определить, где истинные ценности, но это не его проблема, а взрослых и общества - "значит, где-то мы недоработали", сказал президент.

Мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети

Накануне на коллегии МВД президент также обратил внимание, что дети все чаще и чаще становятся объектом "интернет-эксплуатации" для дельцов, которые зарабатывают на них политический и финансовый капитал. Это нельзя допускать, для нашей страны дети - абсолютная ценность, заявил Путин.

- Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было соусом ни пытался бы хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, - подчеркнул он.

Он поручил МВД "совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия". "То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно", - указал он.

В ходе встречи с волонтерами президент поздравил участников акции с годом совместной работы, который пришелся на сложное время. "Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, тем не менее вызовов еще у нас много, и они носят весьма опасный характер, поэтому ваша работа нужна", - сказал он. И заметил, что спад эпидемии в России стал результатом комплексных усилий: государства, медиков, волонтеров, нянечек, медсестер, бригад скорой помощи.

Еще президент пообещал обговорить с партиями идею, чтобы волонтеры принимали большее участие в политике.