При обстреле со стороны ВСУ погиб боец ДНР

В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий Донецкой народной республики и еще один получил ранения, сообщили в управлении народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - передает ТАСС заявление управления. - Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь".

Ранее сообщалось, что вечером в среду 10 марта с украинской стороны усилилась стрельба из стрелкового оружия и гранатометов. Также были выпушены около 20 мин и гранат.