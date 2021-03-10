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10.03.2021 16:32
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"

Текст: Кира Латухина
Сегодня президенты России и Турции в режиме телемоста дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Станция станет одной из основ энергобезопасности Турции. Она должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться столетие основания республики.
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке бетона в основание третьего энергоблока.

Строительство первой в республике АЭС ведет госкорпорация "Росатом". Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт. Ежегодно они смогут производить до 37 млрд киловатт часов электроэнергии, заявил Путин. По словам Эрдогана, АЭС покроет 10 процентов потребностей страны в электроэнергии.

Путин: Сроки строительства АЭС "Аккую" соблюдаются, несмотря на COVID

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС "Аккую" в Турции выразил удовлетворение тем, что сроки работ соблюдаются, несмотря на пандемию коронавируса.

"Слаженные усилия российских и турецких специалистов - атомщиков, инженеров, рабочих - позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком", - сказал он в ходе телемоста с турецкой провинцией Мерсин, где расположен объект.

Фото: IBRAHIM MESE / DOGAN NEWS AGENCY / AFP
Что надо знать про АЭС "Аккую", которую Россия строит в Турции

"Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", - подчеркнул российский лидер. При этом он отметил, что санитарно-эпидемиологическая безопасность занятых на строительстве сотрудников обеспечена на самом высоком уровне.

Напомним, строительство станции осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год, он будет приурочен к 100-летию основания Турецкой Республики.

Путин: Проект АЭС "Аккую" укрепит энергетическую безопасность Турции

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что реализация проекта АЭС "Аккую" позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Турции и даст толчок развитию атомной отрасли страны.

Такое мнение он высказал в ходе торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока станции, которая прошла в режиме телемоста.

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"Убеждены, его (проекта АЭС - прим. "РГ") осуществление внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турецкой Республики, поможет стимулировать дальнейший рост ее экономики, обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией", - заявил российский лидер.

"Будет также придан мощный импульс развитию в Турции принципиально новой отрасли - атомной энергетики, укреплению научного и производственного потенциала страны, созданию дополнительных рабочих мест", - добавил он.

Кроме того, что успешная реализация "этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", уверен президент.

Владимир Путин также отметил, что на АЭС "Аккую" действует учебный центр "Росатома" для подготовки технического персонала будущей станции, а в российских вузах проходят обучение более ста турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на "Аккую".

"Общее же число турецких выпускников уже в текущем году превысит двести человек. Таким образом, к началу пусковых работ на АЭС будет подготовлено достаточное количество национальных кадров для турецкой атомной промышленности", - резюмировал президент РФ.

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