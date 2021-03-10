Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке бетона в основание третьего энергоблока.
Строительство первой в республике АЭС ведет госкорпорация "Росатом". Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт. Ежегодно они смогут производить до 37 млрд киловатт часов электроэнергии, заявил Путин. По словам Эрдогана, АЭС покроет 10 процентов потребностей страны в электроэнергии.
Путин: Сроки строительства АЭС "Аккую" соблюдаются, несмотря на COVID
"Слаженные усилия российских и турецких специалистов - атомщиков, инженеров, рабочих - позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком", - сказал он в ходе телемоста с турецкой провинцией Мерсин, где расположен объект.
"Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", - подчеркнул российский лидер. При этом он отметил, что санитарно-эпидемиологическая безопасность занятых на строительстве сотрудников обеспечена на самом высоком уровне.
Напомним, строительство станции осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год, он будет приурочен к 100-летию основания Турецкой Республики.
Путин: Проект АЭС "Аккую" укрепит энергетическую безопасность Турции
Такое мнение он высказал в ходе торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока станции, которая прошла в режиме телемоста.
"Убеждены, его (проекта АЭС - прим. "РГ") осуществление внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турецкой Республики, поможет стимулировать дальнейший рост ее экономики, обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией", - заявил российский лидер.
"Будет также придан мощный импульс развитию в Турции принципиально новой отрасли - атомной энергетики, укреплению научного и производственного потенциала страны, созданию дополнительных рабочих мест", - добавил он.
Кроме того, что успешная реализация "этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", уверен президент.
Владимир Путин также отметил, что на АЭС "Аккую" действует учебный центр "Росатома" для подготовки технического персонала будущей станции, а в российских вузах проходят обучение более ста турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на "Аккую".
"Общее же число турецких выпускников уже в текущем году превысит двести человек. Таким образом, к началу пусковых работ на АЭС будет подготовлено достаточное количество национальных кадров для турецкой атомной промышленности", - резюмировал президент РФ.