Путин подписал указ о ранжировании размера выплат на детей от 3 до 7 лет

Размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи и варьироваться от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума ребенка для конкретного региона.

Президент Владимир Путин подписал указ, уточнив положения о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей.

"В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей", - говорится в документе. Если и в этом случае доход на члена семьи не достигает прожиточного минимума, то ежемесячная выплата повышается до 100 процентов.

Выплаты в размере 75 и 100 процентов осуществляются с 1 января 2021 года. Перерасчет осуществляется на основании заявлений, поданных гражданами после 1 апреля.