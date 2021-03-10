Путин поручил до 20 апреля доложить о зарплатах бюджетников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями проанализировать систему оплаты труда бюджетников во всех организациях и доложить о ситуации до 20 апреля.

Необходимо будет определить соответствие уровня оплаты труда целевым показателям, установленным майским указом 2012 года. При этом надо учесть данные обо всех сотрудниках, в том числе о должностях, условиях работы, общем стаже и стаже работы по специальности, об уровне квалификации, о наличии ученой степени, а также о других условиях, учитываемых при установлении зарплаты.

Кроме того, необходимо принять во внимание информацию о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной зарплаты работников таких организаций.