Путин призвал кабмин помочь регионам в решении проблем ЖКХ и ветхих сетей

Люди не должны страдать от аварий на коммунальных сетях, правительству следует наладить работу с регионами по проблемам ЖКХ и энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что аварии связаны с изношенностью сетей, а это ответственность регионов, муниципалитетов, а не кабмина напрямую, который занимается "большой энергетикой". "Все-таки - с учетом застарелости этой проблемы - правительство должно больше уделить внимания этому вопросу", - считает Путин. "Здесь методические рекомендации лишними не будут, и при финансировании со стороны Федерации отдельных проектов тоже надо уделять этому больше внимания", - указал он.

При этом Владимир Путин призвал исходить не только из буквы закона и думать об интересах людей. "Ясно, что есть законы, есть правила, которые изложены в нормативных актах, но без прямого участия Федерации в решении этих вопросов тоже обойтись, видимо, не удастся, - сказал он. - Ведь вот в чем дело: люди страдают от этих аварий".

"Да, аварии носят локальных характер, но тысячи людей, десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства, некоторые попадают в очень сложное положение, страдают люди. Это не может остаться в стороне от тех задач, которые решаются на федеральном уровне правительством РФ, и нужно здесь наладить тесную работу с регионами в ближайшем будущем", - добавил президент. "Это касается и проблем ЖКХ, и энергетики", - уточнил он.