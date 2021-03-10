Путин: Проект АЭС "Аккую" укрепит энергетическую безопасность Турции

Президент России Владимир Путин считает, что реализация проекта АЭС "Аккую" позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Турции и даст толчок развитию атомной отрасли страны.

Такое мнение он высказал в ходе торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока станции, которая прошла в режиме телемоста.

"Убеждены, его (проекта АЭС - прим. "РГ") осуществление внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турецкой Республики, поможет стимулировать дальнейший рост ее экономики, обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией", - заявил российский лидер.

"Будет также придан мощный импульс развитию в Турции принципиально новой отрасли - атомной энергетики, укреплению научного и производственного потенциала страны, созданию дополнительных рабочих мест", - добавил он.

Кроме того, что успешная реализация "этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", уверен президент.

Владимир Путин также отметил, что на АЭС "Аккую" действует учебный центр "Росатома" для подготовки технического персонала будущей станции, а в российских вузах проходят обучение более ста турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на "Аккую".

"Общее же число турецких выпускников уже в текущем году превысит двести человек. Таким образом, к началу пусковых работ на АЭС будет подготовлено достаточное количество национальных кадров для турецкой атомной промышленности", - резюмировал президент РФ.