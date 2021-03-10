Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны

Граждан, которые летом захотят отдохнуть за границей, никто удерживать не станет, заверил президент РФ Владимир Путин, но напомнил о сложной ситуации с коронавирусом.

Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание, что некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что открываются для отдыхающих. "Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - заявил Путин.

В то же время у многих, уверен он, будут небезосновательные опасения куда-то выезжать, потому что ситуация с коронавирусом за границей непростая, "если не сказать сложная". В качестве примера он привел страны Южной Европы.

"Будем надеяться, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация реально будет меняться к лучшему", - подчеркнул президент.

Задача по развитию внутреннего туризма при этом не снимается, обратил внимание Владимир Путин. "Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались", - сказал он. Это требует времени, инвестиций, поддержки со стороны государства, но все программы, направленные на развитие внутреннего туризма, должны быть поддержаны и должны развиваться, заключил глава государства.