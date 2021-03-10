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10 марта 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)

Работодателям организаций строительного комплекса от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074

Дата подписания 26 февраля 2021 г.
Опубликован 10 марта 2021 г.

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2020-2023 годы между Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, Общероссийским межотраслевым объединением работодателей "Российский Союз строителей" и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (от 31 декабря 2020 г., регистрационный номер N 17/20-23), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций строительного комплекса, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков