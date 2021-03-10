Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля

Средний размер социальных пенсий с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рублей в результате индексации, сообщили в Министерства труда и социальной защиты.

"С 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%", - говорится в сообщении Минтруда. Индексация затронет 3,9 млн граждан - получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Как пояснили в министерстве, индексация в 2021 году будет проведена в соответствии с законодательством. Проект постановления правительства уже подготовлен и проходит общественное обсуждение. Размер индексации определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля).

Для индексации из федерального бюджета будет направлено около 12,8 млрд рублей.

Социальные пенсии получают граждане, которые по разным обстоятельствам не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, назначается социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до необходимого уровня.