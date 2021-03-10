10 марта у работников архивов - профессиональный праздник. В мире он отмечается 9 июня, а в России - 10 марта. В этот день Петр I подписал первый в России государственный акт - "Генеральный регламент или Устав", который определил основы организации государственного управления в стране. Сегодня же Главное архивное управление Москвы выполняет каждый день более 1200 запросов жителей на предоставление разных архивных документов. Об этом и о том, какую еще роль играет оно в жизни города и каждой московской семьи, рассказала "РГ" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова: Онлайн-сервис "Моя семья", запущенный в декабре, посетили уже более 200 тысяч москвичей. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Анастасия Владимировна! В представлении многих людей архив - это что-то древнее и совсем никак не ассоциируется с современностью. А что на самом деле представляет собой архив сейчас?

Анастасия Ракова: Может показаться, что Главархив - это закрытое, засекреченное ведомство, работающее с пыльными бумажками и имеющее весьма отдаленное отношение к жизни людей. На самом деле это, конечно, не так. Архивное ведомство нужно горожанам бывает по самым разным поводам.

Во-первых, для получения определенных справок и выписок. К настоящему моменту мы сделали их оформление удобным через центры госуслуг или портал mos.ru. Во-вторых, для создания научных работ. Чтобы работать было комфортно, мы реконструировали читальные залы. В-третьих, для разработки градостроительных проектов - специалисты могут разрабатывать планы, основываясь на исторических упоминаниях облика города. И, что самое главное, архивная информация важна, в принципе, для любого человека, который хочет знать об истоках своей семьи или просто интересуется историей города и страны. Для этой цели были запущены крупные онлайн-проекты, начиная с интерактивных выставок до онлайн-клуба мемуаристики.

Как у Главархива появился его современный облик?

Анастасия Ракова: Как я уже сказала, повышение комфорта для посетителей мы начали с масштабной реконструкции читальных залов. Сейчас в них организовано удобное и современное пространство: число рабочих мест выросло вдвое, установлены новая мебель и компьютеры, предусмотрено многоуровневое освещение. Комфорт зависит от мелочей, и теперь на каждом рабочем месте есть розетка. Осенью 2020 года также открылся новый зал научно-справочной библиотеки. Его главное преимущество заключается в том, что посетители могут самостоятельно находить ряд справочных изданий, которые раньше им предоставляли только сотрудники архива.

Кроме того, обновление коснулось и порядка работы с запросами посетителей: появилась новая электронная система для работы с документами. Она позволила сократить время на оформление читательских билетов и выдачу архивных документов. Теперь документы в читальном зале можно заказывать онлайн, тогда как раньше за этим нужно было приезжать дважды. Первый раз - чтобы заказать архивные материалы, второй - чтобы уже поработать с ними. Со своего рабочего места можно не только искать документы из основного фондохранилища с помощью электронного каталога, но и работать с загруженными в базу делами, а также просматривать в оцифрованном виде газеты XIX-XX веков.

Для наполнения электронной архивной системы ведется большая работа по переводу документов в цифровой формат. В настоящее время уже оцифрованы более 11 млн документов. Приоритет отдается наиболее востребованным фондам, например, необходимым для генеалогических исследований. Среди горожан особый интерес вызывают метрические книги церквей, которые до 1917 года выполняли функции современных ЗАГСов. По этим книгам проводится поиск записей о родственниках, живших с 1772 до 1917 года в Москве и Московской губернии.

Документы в Главархиве расположены на стеллажах длиной 223 километра, что вдвое больше МКАД

Расскажу подробнее о процессе оцифровки. Для сканирования используются планетарные сканеры с оптической матрицей высокого разрешения, способные с высокой детализированностью сканировать карты и чертежи, причем любого формата - вплоть до огромного размера А20 или книги с толщиной в корешке до 40 см. Планетарный способ сканирования позволяет обрабатывать документы без разделения на отдельные страницы. Это обеспечивается V-образной книжной колыбелью и V-образным прижимным стеклом, которые дают возможность раскрыть книгу на 120 градусов без повреждения переплета. Благодаря уникальной системе "холодной" подсветки, а также расположению сканирующего элемента над объектом съемки, сканирование происходит без механического воздействия на документ, гарантируя его полную сохранность.

В декабре 2020 года был запущен онлайн-сервис "Моя семья", где выложены метрические книги более 1400 храмов. Благодаря сервису все желающие смогут узнать о рождении, браке и смерти своих предков. Раньше для этого необходимо было приезжать в архив, сейчас найти информацию можно не выходя из дома. Сервис оказался востребованным у горожан, к настоящему моменту его посетили уже более 200 тысяч человек. Они изучили более 3 миллионов страниц метрических книг. В этом году в планах расширить онлайн-сервис материалами о составе семей горожан до 1917 года.

Ряд документов жители могут запросить при личном обращении в любой центр госуслуг, а также есть возможность подать запрос в электронной форме на портал mos.ru. К ним относятся справки о заработной плате, трудовом стаже, награждении медалями, знаками и грамотами, учебе, об установлении опеки, о пособии по безработице и другие документы. Это помогает сэкономить время.

Осенью вы объявили о строительстве нового роботизированного архива. Что это такое?

Анастасия Ракова: Сейчас архивные документы хранятся более чем в 40 зданиях и помещениях. Материалы занимают более 90 тысяч квадратных метров в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образовательных организациях. А работа городских хранилищ построена по принципу классического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, транспортировки и выдачи архивных дел.

Мы проанализировали мировой опыт, передовые технологии в сфере архивного хранения и постарались эти практики положить в основу нового объекта.

Уже к концу 2021 года в ТиНАО заработает первый в России роботизированный архив. Ультрасовременный технологический архивный кластер откроется в поселении Вороновское. Площадь здания составит почти 60 тысяч квадратных метров, что позволит содержать здесь 100 миллионов единиц хранения. Также будет построено здание площадью 11 тысяч квадратных метров для центра управления архивом со специальными зонами для приема населения. За день можно будет обработать около 2,4 тысячи обращений граждан и организаций или 300 запросов в час.

Уже к концу 2021 года в Новой Москве заработает первый в России роботизированный архив

В строящемся комплексе создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, чтобы обеспечить сохранность архивных документов. Видеонаблюдение и учет контроля доступа обеспечат конфиденциальность, а интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве. Весь процесс обработки, транспортировки и доставки документов будет реализован силами умных механизмов. Вместо людей будут работать спиральный, коробочный и палетный конвейеры, робот-манипулятор, кран с телескопическими вилами и современная транспортировочная система. Участие специалистов потребуется только на этапе работы непосредственно с архивным документом. Таким образом, благодаря современным технологиям работа сотрудников архивного ведомства перейдет на принципиально новый цифровой уровень.

Новый архивный кластер станет самым крупным специализированным архивохранилищем в России. Он полностью обеспечит потребность города в хранении документов, подтверждающих трудовой стаж, образование, награды, родство и имущественные права москвичей. Медицинские, образовательные и другие социальные учреждения Москвы будут освобождены от непрофильных функций по хранению архивных документов, а освободившиеся площади будут использованы для основной деятельности. Кроме того, в связи со значительным увеличением мощности хранилища в Новой Москве появится порядка 100 дополнительных рабочих мест.

Все равно архив - это в первую очередь про документы. Какие уникальные документы можно найти в столичном Главархиве?

Анастасия Ракова: В Главархиве хранится почти 20 млн дел, каждое из которых содержит порядка 200 документов. Только задумайтесь: материалы размещены на стеллажах, длина которых - 223 км, что два раза превышает протяженность МКАД (108,9 км).

Состав документов весьма многообразен. Большая часть документов представлена с последней трети XVIII века до XXI века. Но встречаются и более древние материалы, датированные XVII веком. И это не только документы столичных учреждений и организаций, но и личные фонды горожан, которые внесли большой вклад в науку, искусство, архитектуру и другие области.

Главархив Москвы старается обеспечить максимальную доступность документов архива для любого человека, сюда же относится и вопрос рассекречивания документов. За последние пять лет было рассекречено более 450 тысяч разных документов. Особое внимание уделяется материалам периода Великой Отечественной войны. Многие получили возможность приоткрыть для себя семейную историю.

Также рассекречиваются документы, составленные до 1917 года. Среди них, например, секретная телеграмма одесского генерал-губернатора Эдуарда Тотлебена московскому генерал-губернатору Владимиру Долгорукову об ограблении кладовой Херсонского казначейства.

Также в архиве хранятся уникальные документы о застройке Москвы в XVIII веке, то есть во время правления императора Петра I и императрицы Екатерины Алексеевны, журнал путешествия императрицы Екатерины II в Новороссию в 1787 году, первый журнал заседания Московской городской думы.

У нас можно найти и множество автографов государственных деятелей России, начиная от императрицы Анны Иоанновны до одного из первых маршалов СССР Семена Буденного, а также выдающихся деятелей нашей культуры и науки: Константина Станиславского, Федора Тютчева, Михаила Шолохова, Николая Склифосовского, Николая Бурденко, Владимира Вернадского.

До 1990-х годов большинство партийных документов имело гриф секретности, и доступ к ним был ограничен. Сейчас же горожане, чьи родные жили, работали и вступили в партию в Москве или Московской области, могут обратиться в Архивное ведомство для рассекречивания данных о своих предках.

В конце 2020 года совместно с Госинспекцией по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые несколько месяцев совместной работы была обнаружена проектная документация на 118 московских церквей и часовен. Эти церкви и часовни были утрачены в 1920-1930-х годах. Все материалы - планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов - доступны онлайн на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы". Благодаря проекту москвичи могут представить облик города начала ХХ века. В этом же разделе можно найти и уникальные документы с актовыми записями о рождении и бракосочетании Александра Пушкина, рождении Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, смерти Николая Гоголя.

Получается, москвичи сами могут быть творцами истории и стать основателями личной коллекции?

Анастасия Ракова: Конечно. За 2020 год архивное ведомство приняло на хранение свыше 2500 документов горожан, которые внесли большой вклад в культурную, научную и общественную жизнь столицы. Всего же в Главархиве хранится более 100 тысяч писем, дневников, открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов горожан.

Личные источники возникают на уровне простого человека и являются интересным и ценным свидетельством повседневной истории. Они передают представления конкретного человека и, тем самым, являются частью общей картины общественной жизни. Важным дополнением к документам служат вещи, которые дополняют и иллюстрируют архивные документы: домашняя утварь, одежда, предметы домашнего обихода и интерьера.

Например, о Великой Отечественной войне написано много, и иногда кажется, что мы знаем о ней все. Но каждый новый документ или история очевидца показывают, что это совсем не так. Очень важно сохранять историю Великой Отечественной войны. Для этого мы проводим большую работу, вовлекаем в сохранение исторического наследия и москвичей.

Первым таким проектом в этом направлении стала акция Главархива и центров госуслуг "Москва - с заботой об истории", стартовавшая в апреле 2019 года. Благодаря проекту каждый горожанин может сдать на вечное хранение военные документы и предметы. Сотрудники центра госуслуг бережно упакуют реликвии и направят в Главархив, где при необходимости их отреставрируют. В реставрационной лаборатории могут сохранить и восстановить хрупкую бумагу, выцветающий текст, разрывы, заломы. В учреждении предметам обеспечат вечное хранение в надлежащих условиях.

Среди личных коллекций, хранящихся в Главархиве Москвы, особое место занимают мемуары, ведь они не только позволяют сохранить память о человеке в его семье, но и представляют большую ценность для историков, так как это незаменимый источник сведений о событиях, обычаях, нравах, вкусах, привычках ушедшего времени. Особенность мемуаров заключается в том, что память способна уловить и сохранить такие стороны исторических событий, которые не могут найти отражение в других документах - официальных планах, отчетах, переписке.

Запрос на создание клуба мемуаристики появился у горожан старшего возраста, они хранят множество воспоминаний из детства и юности, и их ценно сохранить. Занятия начались в онлайн-формате в начале года. Курс сформирован таким образом, чтобы мемуары могли подготовить даже те, кто раньше не брался за такие задачи. Специалисты из Главархива рассказывают, с чего начинать писать мемуары, как описывать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. Участники клуба также получат специальные тетради для записи мемуаров, в них они смогут вести записи, вклеивать фотографии, газетные вырезки, билеты и многое другое. К настоящему моменту к занятиям присоединились уже более 400 человек.

В Москве оцифрованы более 11 миллионов документов. Фото: Главархив Москвы

То есть, по сути, архив несет в себе еще и просветительскую функцию?

Анастасия Ракова: Совершенно верно. Архивный банк историй, информации, материалов мы стараемся трансформировать в форматы, удобные жителям города.

Как вы помните, на период самоизоляции пришлась дата празднования 75-летия Победы. Специально к этому событию мы открыли виртуальный музей "Москва - с заботой об истории", аналогов которого сейчас нет в России. В музее представлено более 8 тысяч материалов, переданных москвичами на вечное хранение в рамках акции. Это первый в России подобный виртуальный музей, который создавался самими горожанами. Идея его создания принадлежит лично мэру, он поручил создать интерактивный музей во время встречи с ветеранами в мае 2019 года.

Самая большая сложность, с которой мы столкнулись при подготовке концепции музея, - это отбор документов и материалов, ведь хочется показать всего как можно больше, а объем всегда ограничен. Кроме того, реализация такого проекта - это кропотливая работа целого коллектива исследователей, составителей, редакторов, корректоров, верстальщиков и многих других.

В качестве основы для структуры музея был выбран событийный таймлайн - визуальное отображение хронологии войны по месяцам с нанесенными на нее событиями. При этом необходимо было учитывать сбалансированное и равномерное представление событий по различным направлениям. Мы намеренно включили в линейку хронотопа события, происходившие за несколько месяцев до начала войны и через несколько месяцев после ее окончания, то есть это буквально начало 1941 - конец 1945 годов, чтобы показать Москву мирную, довоенную и Москву послевоенную. В результате о событиях каждого месяца Великой Отечественной войны каждый может узнать через газеты, письма, официальные документы, грамоты, благодарности, характеристики, предметы, собранные жителями Москвы.

В разделе "Коллекции" мы расположили ордена, медали, личные предметы и одежду участников войны. По размещенным на хронологической линейке объемным орденам и медалям можно проследить формирование наградной системы, начиная с 1918 года, и ее развитие в период Великой Отечественной войны. Также здесь представлены предметы повседневности москвичей того времени в 3D-формате: военная форма, полевые сумки, чемоданы, канцелярские принадлежности, предметы личного пользования - посуда, часы, бритвенные принадлежности. Фотосъемка в высоком разрешении позволяет увидеть следы истории каждого артефакта: потертости, царапины.

Документальная хроника, показывающая не только события войны, но и жизнь простых людей в военное время, собрана в разделе "Медиатека". Посетители могут изучить анимированные карты ключевых битв Великой Отечественной войны, проследить за передвижением частей Красной Армии и войск неприятеля, а также узнать о военачальниках, составе войск, соотношении военной техники и потерях сторон.

Мы решили не просто показать военные письма, но и пригласить актеров, чтобы они прочитали их и передали эмоции тех людей, которые сражались за нашу Родину. Современная подача многообразия материалов позволила превратить архив в музейную экспозицию, сделать сайт живым и интересным.

Музей постоянно пополняется. С момента его открытия в нем появился ряд рассекреченных документов из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области, которые впервые стали доступными для всех интересующихся историй. Из них можно узнать о работе УНКВД Москвы и Московской области за линией фронта, боевых операциях истребительных батальонов.

Ко Дню воинской славы России в музее началась публикация имен москвичей, которые совершили трудовой подвиг в тылу во время Битвы за Москву. В настоящее время ведется активная работа по размещению имен жителей столицы, которые были награждены медалью "За оборону Москвы". К концу апреля появятся более полумиллиона имен.

Экспозицию виртуального музея можно посмотреть не только онлайн, но и посетить выставки в центрах госуслуг "Мои документы". Объединив усилия нескольких ведомств, мы создали просветительский проект, который максимально приближен к москвичам, и главная его цель - сделать историю доступнее. Столичные центры госуслуг ежедневно посещают тысячи москвичей, теперь они смогут совместить будничные дела и заботы с осмотром выставки.

Еще один совместный просветительский проект реализуется в МЭШ. В библиотеке "Московской электронной школы" размещены коллекция личных дел 1314 Героев Советского Союза, чьи судьбы были связаны с Москвой. Документы рассказывают о жизни и подвигах наших соотечественников. Там можно услышать и звукозапись репортажа корреспондента Ленинградского радио о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии, а также воспоминания дикторов Всесоюзного радио Юрия Левитана и Ольги Высоцкой о праздновании 9 мая 1945 года в Москве.

В День архивов хочется подчеркнуть, что это не пережиток прошлого, а место, где можно очень много узнать как о жизни столицы в прошлом, так и о собственной семье. Мы стараемся трансформировать его в востребованное москвичами цифровое пространство, где можно по клику мышки окунуться в прошлое. Радостно сознавать, что в последнее время интерес к истории только растет, поэтому и работа архива оказывается нужной.