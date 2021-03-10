Доля ипотеки на рынке новостроек Подмосковья превысила 70 процентов

Доля ипотечных сделок на рынке подмосковных новостроек в феврале достигла 72% - это на 7% больше, чем в январе. В столице тоже наблюдается рост - здесь в ипотеку купили 67% новых квартир, что на 5% превышает январский показатель. Эксперты считают, что доля сделок с привлечением кредитов будет и дальше оставаться высокой.

Подсчеты провели аналитики портала недвижимости Циан. Они говорят, что спрос на новостройки в феврале вернулся к летним значениям и на 50% превысил показатели января - за месяц в столичном регионе зарегистрировано почти 15 тысяч договоров долевого участия. А доля ипотеки в целом по региону составила 69%.

"За год средний чек квартиры, купленной в кредит, вырос на 12% для Москвы и на четверть для Московской области", - отмечают аналитики.

Растут и сроки ипотеки - в Москве в феврале этого года средняя длительность ипотечного кредита составила 231 месяц, а год назад равнялась 228 месяцам. В Подмосковье схожая картина - ипотеку в среднем берут на 223 месяца против 216 год назад.

Другими словами, в столичном регионе по сравнению с периодом до введения льготной ипотеки кредиты на жилье стали брать чаще, но их продолжительность и суммы выросли.