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Текст:   Александр Мелешенко 
14:09 10.03.2021

Доля ипотеки на рынке новостроек Подмосковья превысила 70 процентов

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Доля ипотечных сделок на рынке подмосковных новостроек в феврале достигла 72% - это на 7% больше, чем в январе. В столице тоже наблюдается рост - здесь в ипотеку купили 67% новых квартир, что на 5% превышает январский показатель. Эксперты считают, что доля сделок с привлечением кредитов будет и дальше оставаться высокой.

Фото: Photoxpress
Льготную ипотеку на дом сможет взять заемщик любого возраста

Подсчеты провели аналитики портала недвижимости Циан. Они говорят, что спрос на новостройки в феврале вернулся к летним значениям и на 50% превысил показатели января - за месяц в столичном регионе зарегистрировано почти 15 тысяч договоров долевого участия. А доля ипотеки в целом по региону составила 69%.

"За год средний чек квартиры, купленной в кредит, вырос на 12% для Москвы и на четверть для Московской области", - отмечают аналитики.

Растут и сроки ипотеки - в Москве в феврале этого года средняя длительность ипотечного кредита составила 231 месяц, а год назад равнялась 228 месяцам. В Подмосковье схожая картина - ипотеку в среднем берут на 223 месяца против 216 год назад.

Другими словами, в столичном регионе по сравнению с периодом до введения льготной ипотеки кредиты на жилье стали брать чаще, но их продолжительность и суммы выросли.

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