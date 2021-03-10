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Текст:   Сергей Жуков 
16:33 10.03.2021

Эксперт рассказала, как метро в Москве влияет на стоимость жилья

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Столичное метро продолжает расширяться. В этом году, как ожидается, откроются новые станции Большой кольцевой линии. Как рядом с ними изменится стоимость жилья?

Фото: iStock
Названы габариты самых больших квартир в стране

По мнению совладельца инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, обычно недвижимость с открытием метро прибавляет в цене 5-10 процентов. В 2020 году, отмечает она, рост был выше - около 15 процентов.

- Примеров, когда запуск новых станций приводил к снижению цен, в нашей практике не было, - говорит Сивова. - Даже грохотание метро или наземных трамваев не снижает стоимость квартир.

В Москве, по словам эксперта, на цены и ликвидность жилья влияет также появление станций МЦК и МЦД.

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