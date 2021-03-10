Издана книга "Воспоминания старого калужанина"

10 марта, в День архивов, в Государственном архиве документов новейшей истории Калужской области состоялась презентация книги Владимира Морозова "Воспоминания старого калужанина".

Презентацию посетили первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов и начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина.

Владимир Николаевич Морозов - спортсмен, тренер по велоспорту, мастер-фотограф, садовод-сортоиспытатель, член Союза журналистов России, почетный работник агропромышленного комплекса России, почетный член Всероссийского общества охраны природы.

В книге представлены воспоминания Владимира Морозова: от первых впечатлений детства, пришедшегося на 30-е годы ХХ века, до наших дней, уникальные свидетельства о событиях оккупации Калуги, развитии и повседневной жизни нашего города. Рассказывается о тренерской работе, развитии велоспорта, появлении в Калуге цветной фотографии, создании национального парка "Угра".

"Владимир Николаевич - очень разносторонний человек, он добился выдающихся успехов в спорте, искусстве фотографии, садоводстве, принимал активное участие в создании национального парка "Угра", - отметил Александр Иванов. - В его книге представлены уникальные фотографии, воспоминания и свидетельства очевидца знаковых событий в жизни нашего города. "Воспоминания старого калужанина" будут интересны всем, кто увлекается краеведением и любит историю Калуги. От всей души благодарю Владимира Николаевича и желаю крепкого здоровья и новых творческих успехов!".

Также Александр Иванов поздравил с праздником и поблагодарил за плодотворный труд всех работников архивной службы.