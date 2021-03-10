Наталья Сергунина: Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

На сайте Московского инновационного кластера (МИК) запущен новый сервис, который позволит рассчитать размер государственной поддержки для столичных компаний. Он работает по принципу калькулятора на сайтах банков.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера".

По ее словам, речь идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств. До этого представители бизнеса сами оценивали размер потенциальной поддержки, исходя из затрат. Новый инструмент поможет избежать ошибок при подсчете и узнать точную доступную им сумму.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил: "Участники Московского инновационного кластера благодаря новому сервису могут просчитать субсидии на разработку продуктов, приобретение оборудования, лизинг и коммунальные платежи".

Сейчас на платформе Московского инновационного кластера действуют 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. На ряд городских мер предприниматели могут подать заявки в онлайн-формате.

Справка "РГ"

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между представителями бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Среди участников кластера фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов. Работу кластера курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru