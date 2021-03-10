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10.03.2021 08:15
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

Текст: Любовь Проценко

На сайте Московского инновационного кластера (МИК) запущен новый сервис, который позволит рассчитать размер государственной поддержки для столичных компаний. Он работает по принципу калькулятора на сайтах банков.

Фото: Антон Тушин/ТАСС
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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера".

По ее словам, речь идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств. До этого представители бизнеса сами оценивали размер потенциальной поддержки, исходя из затрат. Новый инструмент поможет избежать ошибок при подсчете и узнать точную доступную им сумму.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил: "Участники Московского инновационного кластера благодаря новому сервису могут просчитать субсидии на разработку продуктов, приобретение оборудования, лизинг и коммунальные платежи".

Сейчас на платформе Московского инновационного кластера действуют 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. На ряд городских мер предприниматели могут подать заявки в онлайн-формате.

Справка "РГ"

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между представителями бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Среди участников кластера фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов. Работу кластера курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru

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