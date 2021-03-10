Петр Бирюков: В Москве в этом году проведут реконструкцию 30 прудов

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию 30 столичных прудов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Планируется привести в порядок 30 прудов, на водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах", - отметил Петр Бирюков.

В списке водоемов, на которых пройдет реконструкция, Калитниковский пруд в ЦАО, Гольяновский и Владимирский пруды в ВАО, Капустянский и Медведковский пруды в СВАО.

Заместитель мэра подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.

"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей, - отметил Петр Бирюков. - Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.