Под Тулой в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек

В Тульской области столкнулись два автобуса с пассажирами. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести, рассказали "РГ" в облпрокуратуре.

Сообщение об аварии поступило в Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 12.45. На первом километре автодороги Алексин - Железня около населенного пункта Любички столкнулись два автобуса: ПАЗ и Ford. В ликвидации последствий ДТП принимали участие две единицы техники и пять человек.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону, Ford ехал из города Алексин в Тулу, по предварительной информации, из-за поломки автобус был припаркован на обочине. В стоящий автобус врезался ПАЗ, ехавший из Алексина в Заокский.

В аварии, по информации прокуратуры, получили травмы шесть человек. В полиции уточнили, что травмы получили водитель автобуса Ford и три пассажира, находившиеся в салоне этого автобуса. Инспекторы УГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего и регулируют движение на этом участке трассы.

По данным прокуратуры, оба автобуса принадлежат ООО "Алексинское ПАТП". Алексинская межрайонная прокуратура начала проверку случившегося. По ее результатам при наличии оснований будут приниматься меры прокурорского реагирования.