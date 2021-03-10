Подруги из Воронежа открыли мастерскую винтажной мебели

Превращать советские стулья или шкафы в дизайнерские вещи придумали две молодые женщины, освоившие реставрационное дело с нуля. Виктория и Светлана рассказали "РГ", как сменили белые воротнички на фартуки и почему мебель эпохи застоя стала такой дорогой.

Многие отговаривали Вику и Свету от затеи с мастерской, но они рискнули - и все получилось. Фото: Из личного архива героинь материала

Гараж для опытов

Два года назад Света возглавляла управление биотехнологий в инновационном центре "Бирюч" в Белгородской области, а Вика - магазин карнавальных костюмов Komod&band в Воронеже. До открытия бизнеса она работала журналистом на радио. Подруги решили открыть совместное предприятие. Поразмыслили, что им хотелось бы делать руками, изучили модные веяния в столицах - и нацелились на мебель. Поскольку выделиться на этом рынке трудно, выбрали необычную нишу. Рассчитывали перекрашивать старые предметы в яркие цвета.

- Расставаться с работой по найму я готовилась год, и все равно было страшно. Ну, думаю, у Вики же есть предпринимательский опыт - на ней и выедем, - улыбается Светлана Кирьянова. - Первые месяцы она готовила помещение одна, а потом я наконец уволилась.

Сняли гараж в центре Воронежа - на территории бывшей типографии "Коммуна". Комплекс готовили под снос, и цена была смешной - пять тысяч рублей в месяц. Правда, внутри лежал мусор, крыша текла, проводки и отопления не было, а ближайший туалет, общественный, располагался в ста метрах за забором. После небольшого ремонта они купили инструменты, Света сколотила верстак...

Для пробы взяли чехословацкие стулья и комод. Опыта работы с деревом не было у обеих. Вика умела пилить - делала арки для свадебного декора. Света собирала икеевскую мебель - ничего сложного, даже весело, похоже на детский конструктор. Но винтажные стулья оказались головоломкой.

- До нас такую мебель в Воронеже не восстанавливали. Учились мы по видео на YouTube. Нюансы уточняли на форумах в интернете. Но пока десяток стульев не разберешь, не освоишься. С виду может быть все нормально, но после разборки всплывают то фабричный дефект, то следы ремонта. Снимаем лак - а под ним куска шпона нет. При производстве стерся. Или крепеж такой, что по всем законам физики давно должен был вывалиться, - объясняет Светлана.

Винтаж дает людям приятные эмоции. Ты не просто заказал мебель, а охотился за определенной моделью и добыл ее

Подруги быстро поняли, что перекрашивать шпон им жалко. Деревянные детали они покрывают маслом. Получается бархатистая поверхность с естественным рисунком. Пружины и поролон меняют, шьют чехол из современных тканей, если надо - укрепляют конструкцию, чтобы мебель прослужила долго.

Сокровища с барахолки

Вначале все предметы девушки покупали сами. Просматривали объявления на "Авито", бродили по блошиному рынку. Изделия выставляли на страничке в Instagram. Одни разошлись моментально, другие продать так и не удалось. Резные шкафы, например, перекочевали домой к сотруднице мастерской Даше, которая очень любит винтаж.

Восстановление мебели - процесс затяжной. На диван может уйти два месяца (с учетом доставки материалов). Чтобы подзаработать, девушки продавали вещи с барахолок: тарелки, вазы, елочные игрушки, хрустальные люстры... Спрос был бешеный. Люстру-одуванчик могли купить через пару минут после публикации объявления.

Слабое место старых светильников - начинка. В электрике разбиралась Светлана. "У меня же инженерная специальность, - пожимает она плечами, - да и в школе нам эти цепи показывали. Надо только понять, где ноль, где фаза". Как-то она забирала светильник в квартире у пожилой женщины - та только руками всплеснула: "Позвоню племяннику, скажу, что он не умеет ничего, а девочки люстру сняли, лампочку вкрутили!.."

Со светильниками, впрочем, тоже не все было просто. Однажды девушки перекрасили зеленую настольную лампу в черный, приделали красную кнопку и маленькую декоративную деталь. Мастерили из того, что под руку попалось. Тут же нашелся человек, который заказал еще две такие лампы. Пришлось искать токаря, чтобы выточить нужные элементы, и несколько раз ездить на барахолку в поисках красных включателей. На работу ушел целый месяц.

- Я винтаж и раньше любила, а тут хваталась за все подряд, - признается Виктория Лантюхова. - Были счастливые находки вроде львовской люстры в итальянской технике. Мы продали ее за 10 тысяч рублей, даже не зная, что это за раритет. Сейчас она в три-четыре раза дороже. Иногда нас зовут в квартиры, чтобы мы купили всю мебель, какая понравится. А глаза-то разбегаются! Однажды мы целую машину набили книгами. Потом Платоновской библиотеке подарили. Покупали ковры, но это была неудачная идея. Сейчас 90 процентов заказов - то, что привозят сами клиенты. Времени на барахолки нет, но я надеюсь к ним вернуться.

История в моде

Спустя год в коллектив влились мужчины: Алексей - единственный из всех профессиональный столяр, Саша и Костя. Проблем с субординацией нет, уверяет Вика:

- Ребята молодые, опытом не козыряют. Мы друг у друга учимся. Если возникает новая проблема - все смотрим YouTube. Проще обучить новичка под себя, чем переубеждать столяра или краснодеревщика, который не имел дела со старым шпоном. Это дорогая штука. Сковырнул кусок - уже узор не повторишь.

На первых порах основная часть заказов была из Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь их много и в Воронеже. Приходилось обновлять мебель для жителей Южно-Сахалинска и Иркутска. Спрос на винтаж растет.

- Бабушкины кресла два года назад стоили пять тысяч, сейчас - 17-20. Старый диван могут продавать за 40! Людям нравится форма, эргономика советских вещей. Многие крупные фабрики используют дизайн 1960-х. Этот период у большинства россиян вызывает теплые чувства: освоение космоса, метрополитен, энтузиазм, бабушки-дедушки молодые... - рассуждает Виктория Лантюхова. - Мы думаем над тем, чтобы делать реплики популярных вещей. Допустим, журнальные столики в виде капли.

Типичному заказчику мастерской около 27-35 лет. Кто-то приносит старую мебель из дома, кто-то приобретает в интернете. Бывает, что люди ищут такие же вещи, какие сами выбросили в 1990-е. Обращаются и семейные пары, которые вьют гнездо и хотят добавить в интерьер что-то оригинальное. Один клиент нашел дубовый шкаф в заброшенном доме. На полках расставит коллекцию антикварного серебра.

- Винтаж дает людям приятные эмоции. Ты не просто заказал мебель, а охотился за определенной моделью и добыл ее, - продолжает Светлана Кирьянова. - Или сохранил предмет с любопытной историей. На днях один мужчина рассказывал, что у него осталась резная рама, в которой у прабабки висел портрет Ленина. И она грозила вождю кулаком: у-у, ненавижу коммунистов! Вдобавок в моде осознанное потребление. Уже не зазорно признаться, что ты носишь одежду из секонд-хенда или нашла кресло на мусорке. Клиентка из Москвы нам написала, что всю упаковку от стульев сдала на переработку. Классно же! Звучит высокопарно, но люди думают о будущих поколениях.

"Вы точно не ошиблись дверью?"

Все рабочие, которых Вика и Света нанимали для ремонта гаража, отговаривали их от затеи с мастерской. Мол, зачем это девчонкам, кому нужна советская мебель... В строительных магазинах до сих пор спрашивают, не ошиблись ли подруги дверью.

Они и сами не сразу поверили в успех. Ставили минимальные цены, чувствуя себя самозванками. "В Instagram честно описано, кто мы и откуда. Есть фото мастеров и готовых изделий. И раз люди нам доверяют, мы сами перестали бояться", - объясняет Виктория.

Из гаража они пока не выехали. Демонтаж в промзоне затянулся, а девушки и рады: найти удобное помещение непросто. Чужие грузовики разбили во дворе весь асфальт, но пятачок у дверей с надписью Zanovo аккуратно посыпан песком. Подруги сами чистят крышу, топят буржуйку. Строят планы - для этого есть Excel, маркерная доска и... еженедельник за 1982 год.

- Календарь совпадает с 2021-м, - листает страницы Вика. - Причем макет подписан в печать в январе 1981-го - вот ведь уровень планирования был! Не то что у нас. В этом году задача - переехать. Желательно в такое место, где можно проводить мастер-классы. Нас часто спрашивают, нельзя ли в уголочке что-нибудь пошкурить... Идей куча. Сложно, конечно, без выходных и отпусков. Зато на работу ходим с радостью.