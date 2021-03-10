Половина квартир на вторичном рынке Москвы оказалась моложе 10 лет

Примерно половина квартир, которые сейчас продаются на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга, были построены после 2010 года, то есть, расположены практически в новостройках. Среди причин - большие объемы жилищного строительства, характерные для последнего десятилетия и активность инвесторов, которые покупают жилье в новостройках для дальнейшей перепродажи.

К таким выводам пришли аналитики компании "Метр квадратный", входящей в группу ВТБ. По их данным, три четверти квартир на вторичном рынке Москвы сегодня расположены в домах, построенных после 1989 года. Еще 17% объявлений предлагают покупателям жилье, построенное в 1955-89 годах, и лишь 6% предложений имеют возраст старше 65 лет.

В Санкт-Петербурге похожая ситуация, только доля квартир в домах, построенных до 1955 года, составляет 13%.

В целом же более 50% жилья на вторичном рынке двух городов моложе 10 лет, констатируют аналитики. И дальше "вторичка" все так же будет молодеть, особенно подстегнет этот процесс льготная ипотека, которая стимулирует людей покупать жилье в новостройках. Со временем эти квартиры также будут выходить на вторичный рынок.