Сферу похоронных услуг Костромы сотряс ряд громких скандалов.

- У нас умер дедушка. Мы вызвали "скорую", врач приехал и констатировал смерть. Через полчаса начались звонки от похоронщиков с предложениями услуг: настойчивые, наглые. Я спрашиваю: откуда у вас мой телефон? Не отвечают, долдонят свое. Кладу трубку - снова звонят, - рассказала Алена Сафронова. Под окнами другой квартиры, где тоже скончался человек, представители двух конкурирующих фирм, приехавшие практически одновременно посреди ночи, затеяли драку. Поединок завершился ничьей - когда разбуженные руганью соседи пригрозили вызвать полицию, оба катафалка уехали.

Несколько месяцев назад сотрудники похоронного бюро "Небеса" подкинули двух покойников к дверям областного морга. Фирма проиграла конкурс на право доставлять сюда умерших и, когда катафалк компании не впустили на территорию, водитель и экспедитор через другой вход вручную притащили черные пластиковые мешки с телами к дверям морга, бросили их там и уехали.

Отказались говорить на эту тему в мэрии Костромы. Присланный оттуда ответ: "В настоящий момент жалоб и обращений на деятельность ритуальных предприятий в администрацию города не поступало", - иначе, как отпиской, не назовешь. По данным Следственного комитета, нарушения закона в сфере ритуальных услуг происходят постоянно и стали поводом для возбуждения десятка с лишним уголовных дел.