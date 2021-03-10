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10.03.2021 06:04
Рубрика: Происшествия

Драки у катафалка

Текст: Антон Валагин (Кострома)
Российская газета - Неделя № 50(8401)
Сферу похоронных услуг Костромы сотряс ряд громких скандалов.

- У нас умер дедушка. Мы вызвали "скорую", врач приехал и констатировал смерть. Через полчаса начались звонки от похоронщиков с предложениями услуг: настойчивые, наглые. Я спрашиваю: откуда у вас мой телефон? Не отвечают, долдонят свое. Кладу трубку - снова звонят, - рассказала Алена Сафронова. Под окнами другой квартиры, где тоже скончался человек, представители двух конкурирующих фирм, приехавшие практически одновременно посреди ночи, затеяли драку. Поединок завершился ничьей - когда разбуженные руганью соседи пригрозили вызвать полицию, оба катафалка уехали.

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Несколько месяцев назад сотрудники похоронного бюро "Небеса" подкинули двух покойников к дверям областного морга. Фирма проиграла конкурс на право доставлять сюда умерших и, когда катафалк компании не впустили на территорию, водитель и экспедитор через другой вход вручную притащили черные пластиковые мешки с телами к дверям морга, бросили их там и уехали.

Отказались говорить на эту тему в мэрии Костромы. Присланный оттуда ответ: "В настоящий момент жалоб и обращений на деятельность ритуальных предприятий в администрацию города не поступало", - иначе, как отпиской, не назовешь. По данным Следственного комитета, нарушения закона в сфере ритуальных услуг происходят постоянно и стали поводом для возбуждения десятка с лишним уголовных дел.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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