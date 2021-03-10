Почепский районный суд Брянской области рассматривает коллективный иск, поданный медицинскими работниками местной ЦРБ. Врачи требуют от администрации района разрешить им приватизировать служебное жилье. 10 лет назад местные власти пообещали, что квартиры перейдут в собственность медиков. Однако ситуация изменилась...

Эта история началась более 10 лет назад. В то время врачи приехали в Почеп из других регионов, им дали служебные квартиры в новой многоэтажке. Медицинские работники Почепской ЦРБ и сейчас живут с семьями в пятиэтажном доме N 10 в переулке Юбилейном. Здание было построено больше 10 лет назад по федеральной программе "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". В 2010 году его передали в собственность города Почепа и соответствующим постановлением городской администрации включили в перечень служебного жилья.

- С самого начала заселения врачей интересовало, останется ли им жилье в дальнейшем на правах собственности. На словах местные чиновники отвечали: мол, не волнуйтесь, вопрос этот решим, - пояснили общественники ОНФ.

В соответствии с действующим Жилищным кодексом РФ передача служебных квартир в собственность не предусмотрена. Но, как поясняют юристы, медработники могут приватизировать жилье, если оно переходит в собственность муниципалитета или государства и не числится на балансе медучреждения, при условии, что собственник не возражает. В то время городская администрация как собственник дома не возражала. Есть даже постановление, в котором оговаривается, что медики смогут приватизировать квартиры, но не ранее чем через 10 лет после заключения договора найма жилого помещения.

Позже городскую администрацию упразднили, и сегодня собственником дома является администрация Почепского муниципального района, у которой никаких обязательств перед медработниками, по сути, нет. В итоге, когда прошел оговоренный десятилетний срок, врачам заявили, что в федеральном и местном законодательствах нет правового механизма по приватизации служебного жилья.

Травматолог Владимир Марченко 12 лет назад приехал в Почеп из Ростова-на-Дону. Сейчас ему 59 лет, он работает на износ, недавно тяжело переболел ковидом. Возраст предпенсионный, но как уйти на заслуженный отдых, когда он может потерять единственное жилье?

- Сегодня мы говорим о врачах как о героях нашего времени. Когда нам плохо, мы не просим - мы требуем, чтобы медики явились к нам и помогли в любое время дня и ночи. Поэтому властям надо подумать, как решить жилищный вопрос тех, кто рискует собой ради нас, - уверен эксперт регионального отделения ОНФ, адвокат Алексей Шипилов.

Он защищает интересы 23 медработников, подавших иск к районной администрации. Уже прошло два заседания, очередное слушание назначено на 18 марта. Процесс обещает быть долгим.

Комментарий

Александр Зеленов, первый заместитель главы администрации Почепского муниципального района:

- Мы ни от кого не отказываемся, никого не выгоняем на улицу. В федеральном законодательстве нет четкого понимания, как выходить из такой ситуации. Конечно, люди, проработавшие в больнице 10 лет, имеют право на жилье. Это бесчеловечно - не дать им спокойно встретить старость. Мы сейчас готовим нормативно-правовую базу, которая позволит медикам воспользоваться правом на приватизацию жилья. На это уйдет месяца три - четыре.