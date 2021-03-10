Эта история началась более 10 лет назад. В то время врачи приехали в Почеп из других регионов, им дали служебные квартиры в новой многоэтажке. Медицинские работники Почепской ЦРБ и сейчас живут с семьями в пятиэтажном доме N 10 в переулке Юбилейном. Здание было построено больше 10 лет назад по федеральной программе "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". В 2010 году его передали в собственность города Почепа и соответствующим постановлением городской администрации включили в перечень служебного жилья.
- С самого начала заселения врачей интересовало, останется ли им жилье в дальнейшем на правах собственности. На словах местные чиновники отвечали: мол, не волнуйтесь, вопрос этот решим, - пояснили общественники ОНФ.
В соответствии с действующим Жилищным кодексом РФ передача служебных квартир в собственность не предусмотрена. Но, как поясняют юристы, медработники могут приватизировать жилье, если оно переходит в собственность муниципалитета или государства и не числится на балансе медучреждения, при условии, что собственник не возражает. В то время городская администрация как собственник дома не возражала. Есть даже постановление, в котором оговаривается, что медики смогут приватизировать квартиры, но не ранее чем через 10 лет после заключения договора найма жилого помещения.
Позже городскую администрацию упразднили, и сегодня собственником дома является администрация Почепского муниципального района, у которой никаких обязательств перед медработниками, по сути, нет. В итоге, когда прошел оговоренный десятилетний срок, врачам заявили, что в федеральном и местном законодательствах нет правового механизма по приватизации служебного жилья.
Травматолог Владимир Марченко 12 лет назад приехал в Почеп из Ростова-на-Дону. Сейчас ему 59 лет, он работает на износ, недавно тяжело переболел ковидом. Возраст предпенсионный, но как уйти на заслуженный отдых, когда он может потерять единственное жилье?
- Сегодня мы говорим о врачах как о героях нашего времени. Когда нам плохо, мы не просим - мы требуем, чтобы медики явились к нам и помогли в любое время дня и ночи. Поэтому властям надо подумать, как решить жилищный вопрос тех, кто рискует собой ради нас, - уверен эксперт регионального отделения ОНФ, адвокат Алексей Шипилов.
Он защищает интересы 23 медработников, подавших иск к районной администрации. Уже прошло два заседания, очередное слушание назначено на 18 марта. Процесс обещает быть долгим.
Александр Зеленов, первый заместитель главы администрации Почепского муниципального района:
- Мы ни от кого не отказываемся, никого не выгоняем на улицу. В федеральном законодательстве нет четкого понимания, как выходить из такой ситуации. Конечно, люди, проработавшие в больнице 10 лет, имеют право на жилье. Это бесчеловечно - не дать им спокойно встретить старость. Мы сейчас готовим нормативно-правовую базу, которая позволит медикам воспользоваться правом на приватизацию жилья. На это уйдет месяца три - четыре.