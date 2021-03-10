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Рубрика: Власть

Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москвичи в пандемию коронавируса вместо участия в городских фестивалях стали невольными участниками "карнавала масок". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что COVID-19 лишил возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Большинство ранее действовавших в столице ограничений были отменены в январе-феврале. "Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной", - цитирует ТАСС Собянина. При этом он не исключил, что какие-то меры, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше. Решения об отмене ограничений зависят от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета в Москве.

Сергей Собянин рассказал, что на борьбу с пандемией пришлось потратить сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть использованы с гораздо большей пользой для москвичей. "Впрочем, это временные потери", - заявил он, пояснив, что экономика Москвы и доходы городского бюджета восстанавливаются достаточно быстро.

Мэр Москвы также отметил, что управленческие решения в Москве, которые раньше разрабатывались годами, в пандемию коронавируса стали приниматься за сутки, а полученный за минувший год опыт пригодится после того, как "город перевернет нынешнюю страницу". "Без понимания и поддержки миллионов москвичей мы бы не справились с пандемией, жертв и потерь было бы гораздо больше. Уникальный управленческий опыт", - подчеркнул Собянин.

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