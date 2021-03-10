Удобно и практично. Новые сервисы метро

Если вы живете у МКАД, а работаете в центре, то поездка на метро туда и обратно занимает 60-70 минут. За вычетом выходных, праздников и отпусков за год набегает 10 дней, которые вы проводите в вагонах и на станциях метрополитена.

Чтобы время в пути пролетало быстрее, а поездки не отнимали много сил, Московский метрополитен постоянно внедряет новые сервисы для пассажиров.

О наиболее популярных - в этом посте.

"Тройка" - убийца очередей.

15-20 минут в утренней очереди в кассу было когда-то нормой для московского метро. Особенно на конечных станциях и в первых числах месяца, когда приходило время купить проездной. Где-нибудь в "Кузьминках" кассиры даже выносили столики с билетами в вестибюль, чтобы хоть как-то разредить собирающуюся толпу.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Автоматы по продаже билетов и карта "Тройка" стали "убийцами" очередей. За 8 лет было продано 36 млн карт, с их помощью совершается свыше 90% поездок на метро.

"Тройка" - уже не только карта, но и браслет, брелок, вкладыш, наклейка, жетон или кольцо.

В 2021 г. появится виртуальная "Тройка". Получить ее можно будет в личном кабинете приложения "Метро Москвы"‎ и в дальнейшем - оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Постоянно растет число городов, в которых работает московская "Тройка". В прошлом году она пришла в Тулу. С этого года "Тройкой" можно расплатиться на более чем 400 маршрутах Московской области и скоро их будет еще больше. Переговоры о внедрении "Тройки" идут с администрациями многих регионов страны.

Тишина в вагонах.

Ежедневно пользуясь подземкой, большинство москвичей не замечают шума поездов. Но даже если вы не обращаете внимания на шум, он всё равно рождает подспудный стресс. Недаром наушники были самым модным аксессуаром у пассажиров метро.

В новых вагонах "Москва-2020" уровень шума на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними, "номерными" вагонами. Пассажиры слышат спокойный голос друг друга.

Смотрите под ноги.

Для спешащего человека напольная навигация гораздо удобнее. Не надо останавливаться и задирать голову для поиска нужного выхода из метро.

Кофе в дорогу.

Вендинговые автоматы не заменили традиционных киосков, но стали приятным дополнением к ним. Сегодня работает 461 автомат на 76 станциях. Самые востребованные точки - на станциях "Царицыно", "Беговая" и "Трубная". Ознакомиться с перечнем вендинговых автоматов можно в приложении "Метро Москвы".

В период пандемии вендинговые автоматы оперативно перешли на продажу масок, перчаток и тем самым помогли защитить пассажиров.

Книги в метро.

Эта история началась с открытия станции "Рассказовка".

В 2018 г. в самом читающем в мире метро начала работать онлайн-библиотека, в которой собрано более 700 произведений классики и современных авторов. Чтобы ею воспользоваться, нужно перейти по ссылке на сайт проекта "Книги в Метро".

Фото: Сайт Сергея Собянина

Музыка в метро.

Музыка нелегально звучала в метро, по крайней мере, с 1992 г. Часто музыканты, игравшие в метро, создавали давку и препятствовали проходу пассажиров. Многие музыканты не заботились о своем внешнем виде и качестве музыки, которую исполняли.

С 2016 г. можно играть для пассажиров абсолютно законно. До пандемии в переходах и вестибюлях станций прошло около 90 тыс. концертов. Теперь пассажиры могут услышать качественную живую музыку, переходя со станции на станцию.

Фото: Сайт Сергея Собянина

В метро выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов.

Сейчас проект постепенно оживает. А с возвращением к нормальной жизни "Музыка в метро" вновь зазвучит в полный голос.

SIM-карты в метро.

Зимой на 45 станциях были установлены терминалы для выдачи SIM-карт. Проект рассчитан в основном на туристов, но может быть полезен и москвичам. С помощью терминалов уже выдано более 5 тыс. карт. До конца нынешней весны в метро будет установлено 80 таких устройств.

Живое общение.

Стойки "Живое общение" - это возможность лично поговорить с сотрудником метро: получить ответ на вопрос и улыбнуться друг другу, пусть даже через маску. На стойках можно получить ответы на вопросы и купить сувениры мосметро.

Информационные стойки установлены на 27 станциях метро и МЦК. Наиболее популярные - на станциях "Пушкинская", "Александровский сад" и "Площадь Революции".

Центр обеспечения мобильности пассажиров.

Новые станции строятся с учетом требований доступности и безбарьерной среды. На исторических станциях - там, где возможно, - метрополитен устанавливает пандусы и лифты.

Но мы смогли найти и другое решение. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до 7 лет, пожилым людям и организованным группам, включая детские, воспользоваться метро.

Фото: Сайт Сергея Собянина

С 2020 г. Центр обеспечения мобильности работает по графику метрополитена - с 5:30 утра до 01:00 ночи.

А в 2021 г. планируется постепенно распространить услуги по сопровождению и на наземный транспорт, 20 таких маршрутов до городских социальных объектов уже запущено.

Экраны в вагонах.

Информационные экраны в метро - востребованный у пассажиров сервис.

Пассажиры получают информацию о пересадочных маршрутах, новости и другой полезный контент, который помогает скоротать время в дороге.

Фото: Сайт Сергея Собянина

В 2018 г. более 20 млн. пассажиров посмотрели матчи Чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. В нештатных ситуациях экраны станут основной системой оповещения пассажиров.

Сейчас экранами оснащено порядка 4 тыс. вагонов - это более 17,7 тыс. медиаэкранов. К 2023 г. это число вырастет до 6 тыс. или 87% от общего количества эксплуатируемых вагонов метро.

Экскурсии в метро.

Проект был рожден в 2018 г. Сегодня он занимает 2-е место на сайте TripAdvisor в разделе "Развлечения": 9 тыс. посетителей, 360 аккредитованных экскурсоводов, 75 уникальных маршрутов.

В рамках проекта "Метротур" регулярно проводятся экскурсии по станциям метро, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. Особенно популярны экскурсии на объекты метрополитена, куда не может попасть обычный пассажир. А раз в месяц проводится уникальная ночная экскурсия на поезде 1934 года, в ходе которой можно почувствовать тишину обычно шумного и беспокойного метро.

В период самоизоляции экскурсии проводились онлайн.

Туалеты.

Модульные туалетные комплексы начали массово устанавливать в метро Москвы в 2018 году. Сегодня санитарные модули действуют уже на 22 станциях метро. Полный список туалетов есть в приложении "Метро Москвы".

Кроме того, они работают на большинстве станций и в поездах "Ласточка" на МЦК.

Интернет-магазин метро.

В магазине shop.mosmetro.ru, открытом в 2020 г., можно купить карты, брелоки и кольца "Тройка", толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другие сувениры с символикой Московского метро.

Большинство предметов имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, но и использовать ежедневно.

Чаще всего покупатели заказывают тематические карты "Тройка" с картинами российских художников, героями Disney, а также c изображениями танков. Эти карты были выпущены совместно с разработчиками популярной игры World of Tanks.

Мы начали работу по внедрению пассажирских сервисов в метро еще в 2011 г. и будем продолжать ее, пока не иссякнут новые идеи.

А как показывает жизнь, новые идеи не иссякают никогда.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина