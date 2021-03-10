Удобно и практично. Новые сервисы метро

Чтобы время в пути пролетало быстрее, а поездки не отнимали много сил, Московский метрополитен постоянно внедряет новые сервисы для пассажиров.
О наиболее популярных - в этом посте.
"Тройка" - убийца очередей.
15-20 минут в утренней очереди в кассу было когда-то нормой для московского метро. Особенно на конечных станциях и в первых числах месяца, когда приходило время купить проездной. Где-нибудь в "Кузьминках" кассиры даже выносили столики с билетами в вестибюль, чтобы хоть как-то разредить собирающуюся толпу.
Автоматы по продаже билетов и карта "Тройка" стали "убийцами" очередей. За 8 лет было продано 36 млн карт, с их помощью совершается свыше 90% поездок на метро.
"Тройка" - уже не только карта, но и браслет, брелок, вкладыш, наклейка, жетон или кольцо.
В 2021 г. появится виртуальная "Тройка". Получить ее можно будет в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и в дальнейшем - оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами.
Постоянно растет число городов, в которых работает московская "Тройка". В прошлом году она пришла в Тулу. С этого года "Тройкой" можно расплатиться на более чем 400 маршрутах Московской области и скоро их будет еще больше. Переговоры о внедрении "Тройки" идут с администрациями многих регионов страны.
Тишина в вагонах.
Ежедневно пользуясь подземкой, большинство москвичей не замечают шума поездов. Но даже если вы не обращаете внимания на шум, он всё равно рождает подспудный стресс. Недаром наушники были самым модным аксессуаром у пассажиров метро.
В новых вагонах "Москва-2020" уровень шума на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними, "номерными" вагонами. Пассажиры слышат спокойный голос друг друга.
Смотрите под ноги.
Для спешащего человека напольная навигация гораздо удобнее. Не надо останавливаться и задирать голову для поиска нужного выхода из метро.
Кофе в дорогу.
Вендинговые автоматы не заменили традиционных киосков, но стали приятным дополнением к ним. Сегодня работает 461 автомат на 76 станциях. Самые востребованные точки - на станциях "Царицыно", "Беговая" и "Трубная". Ознакомиться с перечнем вендинговых автоматов можно в приложении "Метро Москвы".
В период пандемии вендинговые автоматы оперативно перешли на продажу масок, перчаток и тем самым помогли защитить пассажиров.
Книги в метро.
Эта история началась с открытия станции "Рассказовка".
В 2018 г. в самом читающем в мире метро начала работать онлайн-библиотека, в которой собрано более 700 произведений классики и современных авторов. Чтобы ею воспользоваться, нужно перейти по ссылке на сайт проекта "Книги в Метро".
Музыка в метро.
Музыка нелегально звучала в метро, по крайней мере, с 1992 г. Часто музыканты, игравшие в метро, создавали давку и препятствовали проходу пассажиров. Многие музыканты не заботились о своем внешнем виде и качестве музыки, которую исполняли.
С 2016 г. можно играть для пассажиров абсолютно законно. До пандемии в переходах и вестибюлях станций прошло около 90 тыс. концертов. Теперь пассажиры могут услышать качественную живую музыку, переходя со станции на станцию.
В метро выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов.
Сейчас проект постепенно оживает. А с возвращением к нормальной жизни "Музыка в метро" вновь зазвучит в полный голос.
SIM-карты в метро.
Зимой на 45 станциях были установлены терминалы для выдачи SIM-карт. Проект рассчитан в основном на туристов, но может быть полезен и москвичам. С помощью терминалов уже выдано более 5 тыс. карт. До конца нынешней весны в метро будет установлено 80 таких устройств.
Живое общение.
Стойки "Живое общение" - это возможность лично поговорить с сотрудником метро: получить ответ на вопрос и улыбнуться друг другу, пусть даже через маску. На стойках можно получить ответы на вопросы и купить сувениры мосметро.
Информационные стойки установлены на 27 станциях метро и МЦК. Наиболее популярные - на станциях "Пушкинская", "Александровский сад" и "Площадь Революции".
Центр обеспечения мобильности пассажиров.
Новые станции строятся с учетом требований доступности и безбарьерной среды. На исторических станциях - там, где возможно, - метрополитен устанавливает пандусы и лифты.
Но мы смогли найти и другое решение. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до 7 лет, пожилым людям и организованным группам, включая детские, воспользоваться метро.
С 2020 г. Центр обеспечения мобильности работает по графику метрополитена - с 5:30 утра до 01:00 ночи.
А в 2021 г. планируется постепенно распространить услуги по сопровождению и на наземный транспорт, 20 таких маршрутов до городских социальных объектов уже запущено.
Экраны в вагонах.
Информационные экраны в метро - востребованный у пассажиров сервис.
Пассажиры получают информацию о пересадочных маршрутах, новости и другой полезный контент, который помогает скоротать время в дороге.
В 2018 г. более 20 млн. пассажиров посмотрели матчи Чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. В нештатных ситуациях экраны станут основной системой оповещения пассажиров.
Сейчас экранами оснащено порядка 4 тыс. вагонов - это более 17,7 тыс. медиаэкранов. К 2023 г. это число вырастет до 6 тыс. или 87% от общего количества эксплуатируемых вагонов метро.
Экскурсии в метро.
Проект был рожден в 2018 г. Сегодня он занимает 2-е место на сайте TripAdvisor в разделе "Развлечения": 9 тыс. посетителей, 360 аккредитованных экскурсоводов, 75 уникальных маршрутов.
В рамках проекта "Метротур" регулярно проводятся экскурсии по станциям метро, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. Особенно популярны экскурсии на объекты метрополитена, куда не может попасть обычный пассажир. А раз в месяц проводится уникальная ночная экскурсия на поезде 1934 года, в ходе которой можно почувствовать тишину обычно шумного и беспокойного метро.
В период самоизоляции экскурсии проводились онлайн.
Туалеты.
Модульные туалетные комплексы начали массово устанавливать в метро Москвы в 2018 году. Сегодня санитарные модули действуют уже на 22 станциях метро. Полный список туалетов есть в приложении "Метро Москвы".
Кроме того, они работают на большинстве станций и в поездах "Ласточка" на МЦК.
Интернет-магазин метро.
В магазине shop.mosmetro.ru, открытом в 2020 г., можно купить карты, брелоки и кольца "Тройка", толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другие сувениры с символикой Московского метро.
Большинство предметов имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, но и использовать ежедневно.
Чаще всего покупатели заказывают тематические карты "Тройка" с картинами российских художников, героями Disney, а также c изображениями танков. Эти карты были выпущены совместно с разработчиками популярной игры World of Tanks.
Мы начали работу по внедрению пассажирских сервисов в метро еще в 2011 г. и будем продолжать ее, пока не иссякнут новые идеи.
А как показывает жизнь, новые идеи не иссякают никогда.
Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина