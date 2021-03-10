В Калуге начался обратный отсчет до 12 апреля

9 марта часы у калужского музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского начали обратный отсчет до 12 апреля 2021 года - 60-летия первого полета человека в космос.

Дата выбрана не случайно: ровно 87 лет назад родился первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин.

12 апреля 1961 года во время старта космического корабля "Восток" он произнес свою легендарную фразу "Поехали!" и, отправившись в космос, открыл новую эру для человечества.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, руководители подразделений городской управы, ветераны космических войск и сотрудники музея космонавтики.

"60-летие первого полета человека в космос - знаковое событие для всех калужан. В Калуге расположен лучший музей, посвященный истории космонавтики, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Здание музея стало такой же визитной карточкой нашего города как Гостиные ряды и Каменный мост. Уверен, что после открытия второй очереди музея, он станет еще более популярным как в нашей стране, так и за ее пределами".

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.