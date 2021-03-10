В Москве открылась выставка художников Беларуси

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России открылась выставка "Весенняя рапсодия". В российскую столицу приехали 25 полотен из Национального художественного музея Беларуси.

- Мы решили сделать подарок к 8 Марта, - говорит генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов. - На полотнах цветы Беларуси, символизирующие радость, - сирень, пионы, люпины, розы.

На открытие выставки приехали директора российских музеев. Накануне белорусская делегация побывала в Третьяковке, где встретилась с ее генеральным директором Зельфирой Трегуловой. К слову, Зельфира Исмаиловна награждена орденом Франциска Скорины за сотрудничество с белорусскими музеями. В последние годы ни одна крупная выставка Третьяковки не проходит без участия белорусов.

- Летом полотна белорусских художников будут представлены в подмосковном Абрамцеве, - рассказала директор музея-заповедника Елена Воронина. - А осенью сорок произведений художников "Бубнового валета" из нашего собрания поедут в Беларусь...

Вечер в посольстве завершился концертом солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

- В концерте две части, классическая и испанская, - пояснила заслуженная артистка Беларуси, режиссер концерта Оксана Волкова. - Мы привезли шесть лучших солистов и пять балетных номеров. Мой дом - Минск, а в Москве я работаю.