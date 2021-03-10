В Москве температура опустится до 30 градусов мороза

Предстоящей ночью, 11 марта, в Центральную Россию снова придут экстремальные морозы, в столице температура может опустится ниже минус 30 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Столбики термометров перейдут отметку "-30" не только в городе, но и в области. Такой же температурный фон будет наблюдаться на всем севере Центрального федерального округа. При этом похолодание, скорее всего, не станет продолжительным.

Минувшей ночью температура воздуха в Москве достигла -20,7 градуса. Это минимальный показатель для этого дня за последние 70 лет.