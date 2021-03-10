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10.03.2021 15:02
Рубрика: Власть

В Москве военные следователи подвели итоги работы за 2020 год

Текст: Юрий Гаврилов
В среду в Москве собрались руководители военных следственных органов СК России. На заседании коллегии главка они подвели итоги работы своих подразделений в прошлом году. Там же шел обстоятельный разговор о приоритетных задачах военных следователей в 2021-м.

Строго говоря, слово "военный" применительно к этой сфере правоохранительной деятельности, в отличие от его обиходного использования, носит расширенный характер. Профильный главк СКР и его структуры в регионах занимаются раскрытием преступлений не только в армии и на флоте, но и в других силовых ведомствах - ФСБ, Росгвардии, МЧС и т.д. В общем, там, где российским законодательством предусмотрена военная служба. Соответственно и итоги прошлого года на коллегии разбирали не только по тематическим "блокам", но и по ведомственным направлениям.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Исполняющий обязанности руководителя военного следственного главка СКР генерал-лейтенант юстиции Сергей Федотов констатировал:в Вооруженных силах, а также в Федеральной службе безопасности наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В то время как в других силовых министерствах и ведомствах зафиксирован его незначительный рост.

В качестве примера Федотов сослался на преступления против военной службы, количество которых на протяжении последних нескольких лет сокращается. В минувшем году было зарегистрировано на 20 процентов меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, почти на 17 процентов - против порядка подчиненности. Армейские следователи также зафиксировали серьезное уменьшение (на 16,7 процента) случаев рукоприкладства.

"В то же время увеличилось количество уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. На 8,8 процента возросло число коррупционных деяний", - сообщил Федотов.

По его словам, одновременно с этим вырос и размер доказанного материального ущерба по оконченным в прошлом году уголовным делам. Он более чем на треть превысил аналогичный показатель 2019-го и составил 6,4 млрд рублей.

Военные следователи активно работали над возмещением причиненного ущерба. Генерал рассказал о результатах этой работы. Только на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые ввернули государству 1,8 млрд рублей, что почти на треть превысило аналогичный показатель 2019 года. "С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6 процента или 2,7 млрд рублей", - отметил Федотов.

Фото: Павел Чуйко
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Генерал обратил внимание еще на два важных обстоятельства. Первое - его сотрудники стали качественнее проводить предварительное следствие. Так, по сравнению с 2019-м в минувшем году в 1,3 раза уменьшилось количество уголовных дел, возвращенных прокурорами для дополнительной проработки и устранения выявленных недостатков. Второе - последовательно сокращается количество граждан, в отношении которых суды принимают решение о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Это тоже говорит о качественной работе следователей.

На коллегии были названы лучшие представители военных следственных органов Следственного комитета. Так, по итогам работы в 2020 году первое место в этом рейтинге заняло военное следственное управление Следственного комитета по Восточному военному округу. Второе и третье места поделили военные следственные управления Следственного комитета по Северному и Балтийскому флотам.

Ну, а звание лучшего военного следственного отдела Следственного комитета гарнизонного звена досталось военному следственному отделу Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону. В число призеров также вошли военный следственный отдел Следственного комитета по Алабинскому гарнизону и 459-й военный следственный отдел, занявшие соответственно второе и третье места.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет Правительство Росгвардия Правительство ФСБ Правительство МЧС Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЮФО Волгоградская область Волгоград

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