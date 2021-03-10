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10.03.2021 01:20
Рубрика: Экономика

Чужая земля

Незаконно присвоенные территории в столице не спрятать
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 49(8400)
В Москве запустили новый умный алгоритм, который ищет незаконно присвоенные земли, - технология сверяет реальное положение заборов с согласованными границами участков. С конца прошлого года программа проверила около двух тысяч объектов и нашла нарушения почти в каждом третьем случае.

Алгоритм запустила столичная госинспекция по недвижимости - раньше такие проверки ее инспекторы проводили вручную. Каждый земельный участок рассматривали отдельно, проверяли его в базах данных и сравнивали с исходными границами. Автоматизировать процесс удалось благодаря совместной работе с департаментом информационных технологий.

Работает она довольно просто - сверяет реальное положение заборов с тем, что должно быть по закону. Информацию о фактическом положении дел предоставляет Мосгоргеотрест. Его данные алгоритм сверяет с картами Росреестра - там четко расчерчены кадастровые границы всех участков. Дальше система высчитывает пересечение координат в процентах - где-то автозаправка или рынок могут огородить себе лишний десяток "квадратов", а где-то и несколько сотен.

Нарушителей находят не только в Новой Москве, но и в пределах МКАД

Глава госинспекции Владислав Овчинский говорит, что на востоке столицы алгоритм помог найти незаконно захваченные 5 тысяч кв. м земли - это немногим меньше футбольного поля по стандартам FIFA. "Разрешенная площадь использования участка по договору аренды составляла 14,2 тысячи "квадратов", в то время как фактически арендатор оградил забором и занимал 19,3 тысячи кв. м. Именно новый инструмент помог выявить несоответствие границ участка и ограждения", - отмечает Овчинский.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Всего с момента запуска алгоритма в конце прошлого года он проверил 1993 объекта и нашел 590 признаков нарушений. Окончательно их устанавливают уже инспекторы в ходе очной проверки - наказывать никого на основании только выводов алгоритма не собираются.

Интересно, что нарушения находят не только в Новой Москве, где прихватить чужой земли может дачник, фермер или какое-то предприятие. Немало территорий во время установки заборов присваивают себе и внутри МКАД. В госинспекции надеются, что теперь их станет меньше - алгоритм позволяет ускорить время проверок и нарастить их масштаб. А в департаменте информтехнологий говорят: в перспективе алгоритм сможет и прогнозировать риски возможных нарушений - например, в тех местах, где их до этого фиксировали чаще всего.

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