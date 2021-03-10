Соседка Зинаида Ивановна на днях поделилась секретом: уже полгода она состоит в двух группах совместных закупок. В одной покупает продукты с оптовой базы, в другой - бытовую химию, и тоже по оптовым ценам. Зинаиде Ивановне 76 лет, и, конечно, ни по базам, ни по рынкам и магазинам она не ездит. Обе группы "живут" у нее в смартфоне, и все, что от бабушки требуется, - это в нужный день сделать заказ, а в случае с бытовой химией - еще и выйти к ближайшей остановке общественного транспорта. Хотите узнать, как это работает?

В нашем доме поселился...

Продуктовую группу совместных закупок Зинаида Ивановна, как это ни удивительно, нашла в соседском чате нашего дома. У меня-то звук в этом чате всегда отключен, а видят меня там только тогда, когда в доме отключают свет или воду. Но оказывается, в этом чате уже несколько месяцев принимают продуктовые заказы. "На десятом этаже квартиру купил мальчик. Вот он и возит", - сдала явки и пароли Зинаида Ивановна. Мальчику, как оказалось, слегка за тридцать, зовут Артем Евтеев, а квартиру он купил в ипотеку. "Стараюсь расплатиться быстрее, поэтому экономлю на текущих расходах", - рассказал он "РГ". Раньше Артем жил с родителями неподалеку от станции метро "Сокол", а в этом районе группа совместных закупок существует уже несколько лет. Поэтому ничего придумывать не пришлось - Евтеев просто адаптировал опыт на новое место жительства.

"Смотрите: сейчас начинается сезон огурцов сорта "Белая дача", - объясняет он принцип работы группы. - На обычном рынке килограмм стоит 240 рублей. На оптовой базе я тот же килограмм куплю за 180. Но сколько мне нужно огурцов на неделю, чтобы съесть их, пока они не завяли? Два-три кило? Так я бензина и времени потрачу больше, чем сэкономлю. А если я кидаю клич в соседский чат, у меня сразу собирается заказ килограммов на 30. Уже можно ехать".

За свою работу Артем берет 10 процентов от суммы заказа. На базу он ездит примерно раз в десять дней или в две недели, общая сумма соседских заказов составляет 10-15 тысяч рублей. То есть за поездку молодой человек зарабатывает тысячу-полторы, хватает и на бензин, и на оплату части своего заказа. А Зинаиде Ивановне ее обычная продуктовая корзина с оптовой базы обходится в 800 рублей. И даже с учетом 80 рублей, которые она отдает за работу Артему, это получается дешевле, чем покупать продукты в близлежащих торговых точках. К тому же до торговых точек еще нужно дойти, а вежливый сосед принесет пакеты с едой прямо на дом.

"На "Соколе" есть несколько соседей-доставщиков. Например, в сезон ягод кто-то ездит конкретно в ягодные ряды, и все соседи дружно варят варенье. Здесь я пока один, ягоды мне не нужны, покупаю в основном мясо-рыбу, колбасу, сыр, овощи-фрукты. Но, надеюсь, со временем и в этом доме соберется такая же дружная группа", - говорит Артем Евтеев. По крайней мере, желающих сделать молодому человеку продуктовый заказ от месяца к месяцу становится все больше.

Пандемия помогла

О коллективных закупках бытовой химии Зинаиде Ивановне рассказала подружка по скандинавской ходьбе Алевтина Ивановна. Она много лет ходила за хозяйственными товарами в маленький магазинчик возле дома. Много ли надо пенсионеру? Пачка порошка, кусок мыла, шампунь, средство для мытья посуды и чистки сантехники... Тот маленький магазин в утренние часы предоставлял пожилым людям скидки, и сумма покупки была такой же, как и в крупном сетевом магазине, до которого еще нужно было доехать. Но маленький магазинчик не пережил пандемию - в первую волну арендаторы не сдюжили аренду при упавшем спросе и съехали из этой торговой точки.

Чеки такой невероятной длины - обычное дело для тех, кто покупает продукты не только себе, но и соседям. Фото: gettyimages

А ближе к осени Алевтина Ивановна встретила в аптеке улыбчивую и доброжелательную продавщицу из того маленького магазина. Она рассказала: из семи торговых точек у хозяев осталось две - из тех, что расположены в крупных торговых центрах. Но зато появилась новая услуга: бытовую химию можно заказать по ценам ниже магазинных. То есть получить ту же скидку, которую раньше предоставляли в магазинах. Правда, для этого нужно подъехать в определенное место - логистику ради одного частного заказа доставщики менять не будут. У Алевтины Ивановны ближайшая точка оказалась в трех автобусных остановках. А у Зинаиды Ивановны эту точку видно из окон квартиры. Конечно, она не замедлила примкнуть к получателям этой услуги.

"Мы торгуем хозяйственными товарами и товарами для сада-огорода. Это не продукты питания, не товары первой необходимости, поэтому в марте-апреле прошлого года мы вообще не работали. В целом пандемия в два раза сократила количество наших торговых точек. Но закупочные цены зависят от объема партии, поэтому нам нужно было каким-то образом сохранить число клиентов", - рассказывает частный предприниматель Арсен Каримов. И поредевшая сеть магазинов стала принимать от постоянных покупателей индивидуальные заказы. По словам Каримова, стандартная наценка на хозяйственные товары составляет порядка 20-30 процентов, а пенсионерам их продавали с 10-процентной скидкой. В выгоде были все - предприниматели имели свои 10-20 процентов наценки, пожилые покупатели - скидку. И сейчас все работает так же - с той только разницей, что скидку получили не только пенсионеры, но и вообще все желающие. Нужно лишь оформить онлайн-заказ и указать ту точку по пути следования "Газели" с товаром, где вам удобно будет его забрать. В данном случае на дорогу от оптового склада до магазинов, куда предприниматели везут товар, приходится три остановки в Москве и Химках, где можно получить свой частный заказ.

Кто ищет, тот всегда найдет

Проще всего найти группу совместных закупок в соседских чатах. "Их не стоит недооценивать, там иногда встречаются очень полезные вещи", - советует Артем Евтеев. В этом совете, безусловно, есть рациональное зерно: в чате своего дома я, например, обнаружила услугу "сосед на час" - рукастые соседи предлагают за адекватные деньги починить все что угодно. Почти как "муж на час", только за помощью бежать недалеко, и знаешь, с кого спросить в случае некачественной работы. И все чаще такие группы создаются не в одном конкретном доме, а в целом во всем районе - ищите их в социальных сетях. Но если вдруг не нашли - вот пара полезных ссылок.

У вашего дома или района есть соседский чат? Почитайте его - там можно найти много полезного. В том числе и группу совместных закупок

Группа mygorodsp.ru. Осуществляет доставку по Москве и Московской области. Заказывать можно не только продукты, но и любые промышленные товары. В настоящее время, к примеру, в этой группе идет формирование заказов на резиновые сапоги - половодье ведь впереди! - и на рыбу и икру для Масленицы. Единственный нюанс - покупка и последующая доставка заказов начнутся только тогда, когда наберется столько желающих, сколько необходимо для того, чтобы купить хотя бы минимальную оптовую партию товара. Заказ на икру сейчас, например, сформирован на 93 процента, на сапоги - на 57.

Группа sptovarov.ru. Работает по тому же принципу - набирает необходимое количество покупателей и только тогда начинает закупку. Разница лишь в том, что в этой группе есть постоянные тематические подразделы - мясо, рыба, чай и кофе, продукты из Беларуси и Казахстана, восточные сладости и многое другое. Доставка осуществляется несколькими способами, самый популярный - через пункт выдачи заказов СДЭК. Они есть в каждом районе Москвы и городе области.