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10.03.2021 12:33

В Воронежской области построят важные социальные объекты

Регион увеличил финансирование адресной инвестпрограммы в 2021 году. Дополнительные средства пойдут на возведение объектов здравоохранения, спорта, образования и инфраструктуры.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

В целом на капитальное строительство в рамках инвестиционной программы направят из бюджета более 15 миллиардов. Из них 8,6 миллиарда - это средства региональной казны.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области увеличили расходы на ремонт дорог

Изначально сумма была меньше, но ее пересмотрели при недавней корректировке бюджета Воронежской области. Напомним, плановые доходы в 2021 году в целом были увеличены на 487 миллионов, расходы - почти на 8,1 миллиарда.

- Ассигнования на адресную инвестпрограмму выросли на 1,9 миллиарда. Средства пойдут, в числе прочего, на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях Воронежской области. Данная корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, поступившими в ходе встреч депутатов с жителями в своих округах, и обращениями граждан в региональный парламент, - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Он добавил, что в адресную инвестпрограмму может быть включен еще ряд социальных и инфраструктурных объектов. Работу в этом направлении депутаты ведут совместно с исполнительными органами власти и главами муниципальных образований.

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