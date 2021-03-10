Во Владимире в суд отправлено дело о призывах к экстремизму

Во Владимире перед судом предстанет фигурант дела о призывах к экстремистской деятельности.

42-летнему жителю Владимира инкриминируется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей).

По версии следствия, пост с призывом к экстремизму мужчина разместил в одной из соцсетей 23 января 2021. Вину обвиняемый признал и в содеянном раскаялся.

- Согласно заключению лингвистической экспертизы размещенный пост содержит призывы к экстремистской деятельности, - пояснили в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

Дело расследовали региональные следственные органы СК РФ во взаимодействии с областным УФСБ. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.