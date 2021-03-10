Актриса Валентина Романова - об успехе "Пугала" и феномене якутского кино

В российский прокат вышла мистическая драма "Пугало". Картина, снятая якутским режиссером-самоучкой Дмитрием Давыдовым, впервые попав в конкурсную программу "Кинотавра", стала сенсацией и получила Гран-при. В копилке ленты - приз от Гильдии киноведов и кинокритиков России, награда за лучшую женскую роль.

Валентина Романова: "Пугало" - история об отношениях между людьми и вере, о страхе перед тем, чего ты не понимаешь. Фото: ОРКФ "Кинотавр"

Ее обладательница - Валентина Романова-Чыскыырай - заслуженная артистка Якутии. Это первая серьезная работа этнопевицы в кино, если не считать небольшой роли второго плана в сериале на местном телевидении.

Валентина работает в театре эстрады, где специально для нее поставили музыкальный моноспектакль под названием "Лечу". Она давно известна не только у себя на родине, но и в Европе, Америке и Африке как исполнитель якутского фольклора, талантливый музыкант-импровизатор и педагог по вокалу.

Недавно Валентина вернулась из промотура фильма, проходившего в разных городах России. Корреспондент "РГ" побеседовал с ней о роли "Пугала" в ее творчестве и "якутской волне" в кинематографе.

Валентина, сама история создания ленты фантастическая. Режиссер и сценарист - школьный учитель из якутской глубинки. Это его третий полнометражный фильм, который снят практически за две недели и всего за полтора миллиона рублей. Обычно Дмитрий Давыдов работает с любителями, а у вас есть сценический опыт. Как вы встретились и почему согласились на эту роль?

Валентина Романова: У меня достаточно напряженный график: театр - гимназия - семья, а тут предложение чего-то нового и всего две недели съемок. Но сначала я влюбилась в сценарий.

Роль знахарки, обладающей даром, который стал и ее проклятием, очень яркая. В ней мало слов, но много внутренней драмы. Мне захотелось примерить на себя этот образ. Героиня лечит ценой собственной жизни - чужую боль и болезнь буквально вбирает в себя. Сама потом болеет, а земляки этого не ценят, разве что украдкой и "в благодарность" издеваются над нею… Это не столько частная история, сколько общечеловеческая - об отношениях между людьми и вере, о страхе перед тем, чего ты не понимаешь.

Дмитрий искал исполнительницу среди земляков, но не нашел. Он описал нашему общему знакомому, какой видит свою героиню. Тот посоветовал послушать мои песни. Так мы и встретились. Режиссер сразу предложил роль, без всяких проб, и я согласилась. Правда, сначала посоветовалась с мужем и дочерью, ведь там есть сцены, где я должна быть полураздетая. Они сказали: делай все, что скажет режиссер! В кино все должно быть, как в жизни.

Я с моей героиней похожа в том, что обе - внутренне свободны. Мне понравилась и полная свобода на съемочной площадке, которую дал режиссер, чтобы я могла импровизировать в пределах сюжета.

"Пугало" - наше общее дитя: Дмитрий - отец, а я - мать. Этим ребенком очень дорожу и горжусь. Фильм получился многогранный, он заставляет зрителя думать.

Что вы чувствовали, получая приз "Кинотавра"?

Валентина Романова: Знаете, когда-то я мечтала о красной дорожке, думала: скорее всего, это будет музыкальная премия, типа "Грэмми". А получилась другая красная дорожка - на "Кинотавре". Если бы молодая была, голова, наверное, закружилась бы от успеха. А когда на сцене уже 25 лет, воспринимаешь все иначе. Я испытала гордость за свою республику, за наставников, за семью, которая меня поддерживала.

После "Кинотавра" наш фильм получил приз зрительских симпатий на международном фестивале "Меридианы Тихого" во Владивостоке и специальную премию "Вера в кино" на кинофестивале в Тромсе (Норвегия). Она присуждается лентам, побуждающим к размышлениям о месте религии в обществе и жизни людей.

Чем объясняется любовь якутян к фильмам и появление национального кино?

Валентина Романова: Это прекрасная планета, и всем хочется туда попасть. В республике очень любят кино - российское и зарубежное, залы всегда полные. Но нам хочется видеть фильмы не только про чужую жизнь, но и про свою, слышать с экрана родную речь… Мы стараемся сохранить самобытность, культуру и язык для будущих поколений. Потому, наверное, и появились люди в Якутии, которые хотят снимать кино.

Якутские фильмы у нас всегда собирают аншлаги, а сейчас, когда "Пугало", наконец, вышло в прокат, многие смотрят его по несколько раз, потом бурно обсуждают. Родственники и поклонники после этого делятся со мной своими впечатлениями.

Фильм "Пугало" - новая и высокая планка в вашем творчестве. А что дальше?

Валентина Романова: Моя жизнь, как кардиограмма, - в ней есть и радость, и печаль.

В прошлом году я давала мастер-классы по вокалу в Лондоне, в университете COACH (университет коучинга), в Хельсинки, в академии имени Сибелиуса, выступала с концертами.

Вышла моя виниловая пластинка, планировался тур с нею по нескольким странам, но из-за пандемии все это отложено на неопределенный срок.

В кино сниматься мне понравилось, но новых ролей пока никто не предлагал. И я точно знаю, что не хотела бы повторения образа знахарки из "Пугала". Думаю, жизнь дала шанс "остыть" от него.

В январе умер от онкологического заболевания мой муж Станислав Парфенов. Я была с ним счастлива 23 года. Он всегда поддерживал меня, направлял как музыкант. Приз "Кинотавра" муж увидеть успел, а сам фильм нет. Мне тяжело, но я не имею права скатиться в депрессию. Должна быть сильной ради него. Любимые люди всегда живут в нашем сердце.

Решение отправиться в середине февраля в тур по России с фильмом далось непросто, но мой театр, родственники и дочь меня поддержали. Встречи со зрителями в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске прошли очень хорошо, я услышала много теплых слов и на 40-й день успела вернуться в Якутск.

Надеюсь, работа, музыка, мои родные, друзья и ученики помогут справиться с душевной болью. В июне у меня юбилей, но громко праздновать не планирую. Продолжу работать в своем любимом театре эстрады и давать индивидуальные занятия по вокалу. У меня есть своя методика постановки дыхания и работы с голосом.

Что означает ваш сценический псевдоним - Чыскыырай?

Валентина Романова: Мы его придумали 20 лет назад вместе с моей наставницей, поэтессой Еленой Слепцовой-Куорсуннаах. Я тогда как раз начала выступать как этно-джаз-исполнительница на музыкальных фестивалях в России, Европе и Америке.

На русский язык Чыскыырай можно перевести как "взлети и твори" и "издающая визг" (кыырай - взлети, чыскыыр - визг, ай - твори). Так в одном слове удалось объединить мой характер, творчество и голос.