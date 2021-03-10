Истребители МиГ-31БМ в Арктике перехватили "самолет-нарушитель"

На Чукотке прошла тренировка истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Они отработали перехват и уничтожение самолета, который, согласно легенде, нарушил воздушные границы РФ в Арктике.

Дежурный истребитель поднялся с аэродрома Анадыря и при помощи наземных радиолокационных средств обнаружил условного противника. В его роли выступил такой же МиГ-31БМ. Он должен был на сверхзвуковой скорости "пересечь" границы страны и уйти от преследования. Но скрыться ему не удалось.

"После захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Справка "РГ"

МиГ-31БМ начали нести боевое дежурство по ПВО для усиления группировки авиации в арктической зоне с 1 декабря 2020 года.