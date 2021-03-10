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10.03.2021 11:29

МегаФон вошел в состав Арктического экономического совета

МегаФон стал первой российской телекоммуникационной компанией, представляющей Россию в международном Арктическом экономическом совете (АЭС).
Фото: МегаФон Фото: МегаФон
Фото: МегаФон

АЭС - это международный бизнес-форум для развития деловых контактов в Арктике и содействия ответственному экономическому развитию региона. Список участников АЭС включает в себя компании разного масштаба: от стартапов, малых и средних предприятий, до национальных и международных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Арктике.

"Участие новых компаний в Арктическом совете позволит нам ещё сильнее расширить связи между странами-участницами. МегаФон играет важную роль в жизни арктического региона, внося вклад в укрепление социально-экономического развития. Сегодня компания реализует масштабный инфраструктурный проект связи Arctic Connect, который обеспечит миллионы людей, в том числе жителей Арктики, быстрым интернетом", - комментирует Мадс Квист Фредериксен, директор АЭС.

Помимо оказания цифровых услуг для абонентов и корпоративных клиентов, МегаФон реализует несколько проектов мирового масштаба. Arctic Connect - один из них. Проект реализуется МегаФоном совместно с финским инфраструктурным оператором Cinia, меморандум о создании международного консорциума был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года.

Проект предполагает строительство волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию Arctic Connect по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85 процентов населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса. В 2020 году в рамках проекта был завершен первый этап морских исследований, которые позволят определить оптимальный маршрут прокладки кабеля. Проект прошёл экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ, подтвердившую безопасность работ. В начале 2021 года уже подписаны соглашения о планах на строительство отводов с правительствами Республик Саха (Якутия), Коми и Чукотским автономным округом.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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