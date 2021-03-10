Мощное извержение вулкана может оставить рыбаков без лосося

Новости

Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Ученые сообщили о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя 18:24
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России 18:22
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 18:16
"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро 18:07
Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти 18:01
Попова заявила об отсутствии необходимости массово прививать детей от COVID 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 19:52
Рубрика: Общество

Ключевская разбушевалась

Мощное извержение вулкана может оставить рыбаков без лосося
Текст: Артем Красиков ("Российская газета", Петропавловск-Камчатский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Самый высокий действующий вулкан Евразии вновь преподносит неприятные сюрпризы на Камчатке.

Уже почти месяц продолжается извержение на северо-западном склоне исполина - Ключевской сопке. На высоте 2850 метров из двух параллельных трещин вырываются мощные лавовые потоки, один из которых уже остановился. Протяженность второго составляет около 1,2 километра.

Фото: iStock
Видео: Из Ключевской сопки на Камчатке начался выброс вулканических бомб

А несколько дней назад из кратера, образовавшегося на склоне сопки, начался непрерывный выброс вулканических бомб диаметром от 30 до 50 сантиметров. Но местных ученых и власть волнует в первую очередь экологическое состояние региона. Лава шириной десять метров проходит через ледник Эрмана. Грязекаменные потоки, образующиеся из лавы и льда, стекают по руслам маленьких рек, впадающих в реку Камчатка. А дальше - только Тихий океан.

В преддверии нереста лососей загрязнение местных водоемов может быть очень опасным, рассказала корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Оксана Гусева. Если грязекаменные потоки попадут в реку, это изменит химический состав как пресного водоема, так и океанской воды. Все это пагубно отразится на экосистеме Камчатки, сообщили в институте. За ситуацией следят. "Мы ежедневно собираем информацию, находясь в непосредственной близости к вулкану, - заверили ученые. - С помощью квадрокоптеров ведется аэро-, фото- и тепловая съемка. Сотрудники составляют цифровые карты, ведут спутниковый мониторинг".

По словам директора института Алексея Озерова, даже при самом неблагоприятном сценарии селевые потоки не дойдут до поселка Ключи, расположенного в 30 километрах от Ключевского. Но, пройдя севернее населенного пункта, они могут размыть дорогу Козыревск - Ключи.

Сейчас ситуация под контролем и причин для паники нет. Актуальная информация о побочном прорыве каждый день передается в МЧС.

7000 лет приблизительный возраст древнего вулкана Ключевская сопка. И он самый высокий в Евразии. Его высота - 4,85 километра над уровнем Мирового океана

Однако прогнозы ученых были услышаны в правительстве Камчатского края. Губернатор Владимир Солодов поручил в ближайшие дни просчитать возможные объемы попадания грязекаменных потоков в реку. Уже создана рабочая группа по изучению влияния Ключевского вулкана на экосистему.

"Нужно заблаговременно оценить, какой урон в этом случае может быть нанесен нерестовым процессам и в целом экосистеме реки, - отметил глава региона. - Это позволит рассчитать алгоритм действий в случае такого прогноза. К работе будут подключены также специалисты по изучению рек".

Прорыв имени Горшкова

На этот раз извержение вулкана Ключевская сопка началось из побочного прорыва (трещины) на северо-западном склоне. И этот прорыв уже обзавелся именем.

Лава шириной десять метров проходит через ледник Эрмана. Грязевые потоки стекают в реки и могут дойти до Тихого океана 

Решением ученого совета Института вулканологии и сейсмологии ему присвоено имя выдающегося вулканолога, члена-корреспондента Академии наук СССР Георгия Горшкова.

Напомним, Ключевская сопка расположена на востоке Камчатки. Ее высота 4,85 километра над уровнем океана. Вулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - семь тысяч лет.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

Главное сегодня

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Путин и Эрдоган дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России