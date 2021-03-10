Мощное извержение вулкана может оставить рыбаков без лосося

Самый высокий действующий вулкан Евразии вновь преподносит неприятные сюрпризы на Камчатке.

Уже почти месяц продолжается извержение на северо-западном склоне исполина - Ключевской сопке. На высоте 2850 метров из двух параллельных трещин вырываются мощные лавовые потоки, один из которых уже остановился. Протяженность второго составляет около 1,2 километра.

А несколько дней назад из кратера, образовавшегося на склоне сопки, начался непрерывный выброс вулканических бомб диаметром от 30 до 50 сантиметров. Но местных ученых и власть волнует в первую очередь экологическое состояние региона. Лава шириной десять метров проходит через ледник Эрмана. Грязекаменные потоки, образующиеся из лавы и льда, стекают по руслам маленьких рек, впадающих в реку Камчатка. А дальше - только Тихий океан.

В преддверии нереста лососей загрязнение местных водоемов может быть очень опасным, рассказала корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Оксана Гусева. Если грязекаменные потоки попадут в реку, это изменит химический состав как пресного водоема, так и океанской воды. Все это пагубно отразится на экосистеме Камчатки, сообщили в институте. За ситуацией следят. "Мы ежедневно собираем информацию, находясь в непосредственной близости к вулкану, - заверили ученые. - С помощью квадрокоптеров ведется аэро-, фото- и тепловая съемка. Сотрудники составляют цифровые карты, ведут спутниковый мониторинг".

По словам директора института Алексея Озерова, даже при самом неблагоприятном сценарии селевые потоки не дойдут до поселка Ключи, расположенного в 30 километрах от Ключевского. Но, пройдя севернее населенного пункта, они могут размыть дорогу Козыревск - Ключи.

Сейчас ситуация под контролем и причин для паники нет. Актуальная информация о побочном прорыве каждый день передается в МЧС.

7000 лет приблизительный возраст древнего вулкана Ключевская сопка. И он самый высокий в Евразии. Его высота - 4,85 километра над уровнем Мирового океана

Однако прогнозы ученых были услышаны в правительстве Камчатского края. Губернатор Владимир Солодов поручил в ближайшие дни просчитать возможные объемы попадания грязекаменных потоков в реку. Уже создана рабочая группа по изучению влияния Ключевского вулкана на экосистему.

"Нужно заблаговременно оценить, какой урон в этом случае может быть нанесен нерестовым процессам и в целом экосистеме реки, - отметил глава региона. - Это позволит рассчитать алгоритм действий в случае такого прогноза. К работе будут подключены также специалисты по изучению рек".

Прорыв имени Горшкова

На этот раз извержение вулкана Ключевская сопка началось из побочного прорыва (трещины) на северо-западном склоне. И этот прорыв уже обзавелся именем.

Лава шириной десять метров проходит через ледник Эрмана. Грязевые потоки стекают в реки и могут дойти до Тихого океана

Решением ученого совета Института вулканологии и сейсмологии ему присвоено имя выдающегося вулканолога, члена-корреспондента Академии наук СССР Георгия Горшкова.

Напомним, Ключевская сопка расположена на востоке Камчатки. Ее высота 4,85 километра над уровнем океана. Вулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - семь тысяч лет.