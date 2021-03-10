ООО "Транснефть - Восток" продиагностировало подводные переходы нефтепроводов

ООО "Транснефть - Восток" выполнило диагностику резервных ниток трех подводных переходов (ППМН) нефтепровода ВСТО-1. Работы проводились на реках Лена, Алдан, расположенных в Республике Саха (Якутия) и реке Гилюй в Амурской области в рамках программы диагностического обследования трубопроводов.

Общая протяженность обследованных участков - 8,6 километра.

Перед проведением диагностики была проведена первичная и преддиагностическая очистка внутренней полости подводной части трубопровода, проведен контроль качества очистки. После получения разрешения через специальные камеры пуска/приема средств очистки и диагностики (КПП СОД) был выполнен пропуск диагностического прибора.

Для проведения работ использовались внутритрубные инспекционные приборы, разработанные и произведенные АО "Транснефть - Диаскан". Процедура очистки выполнена сотрудниками линейно-эксплуатационных служб НПС-14, НПС-17, НПС-20.

Диагностическое оборудование, которое применено при обследовании, основано на применении разных методов (ультразвуковые, магнитные приборы) и дает возможность всесторонней оценки состояния трубопроводов. В том числе, использовался ультразвуковой прибор с увеличенным количеством датчиков, характеризующийся улучшенной разрешающей способностью измерительной системы.

Дефектоскопы позволяют выявить различные виды несоответствий, в частности поперечные и продольные трещины, гофры, риски, дефекты сварных швов, определить нарушение геометрии нефтепровода.

По итогам проведенной диагностики состояние обследованных подводных переходов линейной части нефтепроводов ООО "Транснефть - Восток" признано соответствующим требованиям безопасной эксплуатации.

Своевременное проведение диагностических мероприятий позволяет поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности работы нефтепроводной инфраструктуры.

Материал подготовлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"