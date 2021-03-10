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10.03.2021 20:02
Рубрика: Власть

Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства дал указание проанализировать ситуацию с перевозками на Дальнем Востоке и определить, какие еще нужны ресурсы, чтобы обеспечить передвижение пассажиров в другие субъекты РФ и внутри региона.

"Прошу правительство провести оценку достаточности принятых мер, чтобы обеспечить перевозки людей, которые хотят посещать другие регионы Российской Федерации, причем без возрастных ограничений", - сказал он.

Фото: Роман Пименов/ТАСС
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Глава государства напомнил, что в январе кабмин выделил дополнительные средства на субсидирование авиаперелетов для жителей ДФО. "Да, мы с вами приняли решение, выделили дополнительно 5 млрд. рублей, и это хорошо. Но прошу вас проанализировать, как это все работает, какие еще нужны ресурсы, чтобы обеспечить передвижение людей в нормальном режиме", - сказал он, обращаясь к участникам совещания.

Путин коснулся и темы единой авиакомпании для Дальнего Востока. "Замечательно, что она создана, но и здесь надо подумать о доступности перевозок для граждан. И использовать нужно прежде всего и главным образом авиационную технику российского производства", - указал глава государства.

В ДФО поехали молодые специалисты
В регионах Власть Работа власти Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент ДФО

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