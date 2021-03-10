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10.03.2021 19:37
Рубрика: Власть

Путин: Рост цен на жилье на Дальнем Востоке обесценивает льготную ипотеку

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин призвал развивать комплексную застройку на Дальнем Востоке, чтобы увеличить предложение на первичном рынке жилья. В противном случае сводятся на нет решения властей по льготной ипотеке в регионе.
Фото: Роман Пименов/ТАСС Фото: Роман Пименов/ТАСС
Фото: Роман Пименов/ТАСС
Фото: Константин Завражин/ РГ
Видеотрансляция: Совещание Владимира Путина с правительством РФ

"Дефицит на рынке первичного жилья сохраняется, и он серьезный", - констатировал глава государства, комментируя выступление министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова на совещании с членами правительства.

Особое беспокойство вызывает рост цен на жилье. "На проданные новостройки он составил 18,1%, - указал Путин. - Это в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой".

По мнению президента, для решения проблемы необходимо развивать комплексную застройку. Такой проект для ДФО пока отсутствует. "Во многих регионах она показывает свою эффективность, и надо применительно к Дальнему Востоку тоже подумать, чтобы она и там заработала, - заявил Путин. - Думаю, можно вполне это сделать, если подумать над деталями и поддержать это направление деятельности".

"Нам нужно предложить комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья. На первичном прежде всего", - резюмировал президент.

Напомним, программа дальневосточной ипотеки действует с декабря 2019 года. Кредиты под 2% годовых предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, и без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

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