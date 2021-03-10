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В амурском селе Толстовка отремонтировали Дом культуры, который снова стал центром притяжения жителей. На деньги, выделенные по нацпроекту "Культура", привели в порядок фасад, зрительный зал и фойе, заменили кровлю. Купили современное оборудование.
Дома культуры снова становятся центром притяжения для сельчан. Фото: РИА Новости

"Тут был самый настоящий ужас, - вспоминает Римма Натарова, завклубом. - За шестьдесят лет он не знал нормального ремонта".
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В обновленном "очаге культуры" жизнь уже бьет шумным ключом. Репетирует вокальная группа, танцами занимается хореографический коллектив, состоящий из самых взрослых жителей села. Возобновил свои репетиции и молодежный вокальный коллектив. "Человек 150 в нашей орбите крутится постоянно", - замечает Римма Натарова.

Отремонтировали и Тимановский сельский филиал районного Дома культуры в Вологодской области. И в селе Дубовое Липецкой области открылся новый Дом культуры. Он стал пятым, возведенным в регионе за последние два года в рамках нацпроекта "Культура". Теперь жители села Дубовое, в котором проживают больше тысячи человек, могут посещать библиотеку, детскую школу искусств, творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты, а также зрительный зал.

Только в 2020 году удалось обновить 335 домов культуры, в этом году к ним добавится еще не менее 300.

Прямая речь

Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ:

- - Не нужно кривить душой: состояние учреждений культуры во многих регионах достаточно плачевное. В них очень давно не вкладывали средства. В результате реализации нацпроекта "Культура" жители малых городов, сел получат более тысячи новых и модернизированных объектов. Современным оборудованием будет оснащено более 3,5 тысячи учреждений культуры. Миллионы людей получат доступ к качественной инфраструктуре культуры. Мы хотим, чтобы каждый житель России почувствовал изменения к лучшему.

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