В Якутии школьников эвакуировали из-за сообщений о минировании

На адрес электронной почты нескольких школ Якутска поступили сообщения о минировании.

В этих учебных заведениях детей и персонал эвакуировали. В министерстве образования Якутии "РГ" сообщили, что проверкой угроз занимаются правоохранительные органы.

В других школах занятия не прерывались. Как рассказала директор одной из школ, их предупредили, что по электронным адресам распространяются фейки о минировании.

- Фейки это или нет, выяснять не нам, но если такое сообщение поступит и на наш адрес, детей, конечно, сразу же выведем, - сказала собеседница.

По предварительным данным, сообщения о минировании поступили в 14 школ Якутска.